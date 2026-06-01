Calciomercato Inter: Doppia operazione con l'Udinese per portiere e difensore

L'Inter Milan accelera sul mercato puntando a un portiere francese dell'Udinese e a un difensore dello stesso club. Già l'intesa con i giocatori, ora si attendono i colloqui con i club. La situazione del portiere della Lazio potrebbe sbloccare le mosse nerazzurre.

L' Inter Milan sta pianificando attivamente la prossima stagione calcistica, muovendosi su due fronti prioritari del mercato: l'acquisizione di un portiere e il rafforzamento del reparto difensivo.

Per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore, i dirigenti nerazzurri avrebbero individuato in un profilo francese dell'Udinese il candidato ideale per affiancare Josep Martinez, il quale sta guadagnando credito per una titolarità sempre più consolidata. Prima di procedere con un'affermazione definitiva, tuttavia, è fondamentale sciogliere il nodo relativo al futuro del numero uno della Lazio, il cui agente è atteso nei prossimi giorni per un incontro con il club biancoceleste finalizzato a definire le condizioni di un possibile addio, nonostante il contratto in scadenza soltanto nel giugno 2027.

Parallelamente, per il reparto arretrato, l'Inter avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il difensore classe 2000, sempre dell'Udinese, sul trasferimento. Si tratta di un passo avanti cruciale che avvicina l'operazione alla sua conclusione, anche se resta da avviare il dialogo diretto con il club friulano, detentore del cartellino. Le trattative tra le società non sono ancora partite, ma la squadra milanese ha chiaramente posto le basi per chiudere un altro importante tassello della campagna acquisti estiva





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