Calciomercato Inter: le dichiarazioni di Marotta su Palestra, Dumfries, Chivu e Stankovic

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato dei piani per la prossima stagione, confermando l'interesse per il talento italiano Palestra, l'addio inaspettato di Dumfries verso il Real Madrid, il rinnovo di Chivu e il ritorno di Stankovic. Ecco tutti i dettagli.

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta , ha parlato in occasione della presentazione della prossima stagione 2026-2027, affrontando i temi più caldi, in particolare il calciomercato. Marotta ha ammesso l'interesse per il talento italiano Palestra , reduce da un'ottima stagione con il Cagliari e da buone prove in Nazionale, definendolo un bel talento per la nostra Nazionale.

Riguardo alle uscite, ha confermato che Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid, ma la trattativa è ancora in una fase preliminare. Ha sottolineato che la stagione non è ancora conclusa e che affronteranno con calma la politica di innovazione, puntando su giovani importanti che possano dare il loro contributo. Ha ribadito che avere uno zoccolo duro di giocatori italiani è una prerogativa per arrivare lontano.

Marotta ha anche parlato del contratto di Chivu, rinnovato fino al 2027 con reciproca soddisfazione, e ha evidenziato le qualità umane e professionali del giocatore apprezzate anche dai tifosi. Sul ritorno di Stankovic, ha spiegato che il giocatore ha disputato un grande campionato, anche in Champions, e che era importante tutelarlo dal punto di vista patrimoniale. Infine, ha concluso ribadendo gli obiettivi della squadra: lottare per il massimo, giocare per raggiungere tutti i traguardi possibili





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