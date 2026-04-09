Calciomercato Inter: Vicario nel mirino, Sommer verso l'addio?

L'Inter si muove sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, è uno degli obiettivi principali. Il club nerazzurro valuta attentamente la situazione e potrebbe salutare Yann Sommer. Intanto, il Milan stabilisce un nuovo record di spettatori in Serie A, mentre Simone Pafundi entra nella storia della Nazionale.

Guglielmo Vicario rappresenta un obiettivo primario per l'Inter in vista della prossima stagione. Il portiere del Tottenham , reduce da una stagione in Premier League, sembra essere nel mirino della società nerazzurra per rafforzare la propria rosa. Le indiscrezioni di mercato indicano un forte interesse da parte dell'Inter, intenzionata a trovare un sostituto di livello per il ruolo di estremo difensore.

Le trattative, sebbene ancora in fase embrionale, si preannunciano intense, con l'Inter che punta a sfruttare l'esperienza e le qualità tecniche di Vicario per competere ai massimi livelli in tutte le competizioni. Il portiere italiano, peraltro, non sarebbe l'unico profilo monitorato dalla dirigenza nerazzurra, che sta valutando attentamente diverse opzioni per garantire solidità e affidabilità tra i pali.\L'Inter sembra disposta a investire una somma considerevole per assicurarsi le prestazioni di Vicario, valutato dal Tottenham intorno ai 25 milioni di euro. L'eventuale arrivo del portiere italiano potrebbe preludere all'addio di Yann Sommer, il cui contratto è in scadenza. La società londinese, nel frattempo, starebbe già sondando il terreno per individuare un possibile sostituto di Vicario. Secondo alcune fonti, gli Spurs avrebbero messo nel mirino il giovane portiere del Manchester City, Trafford, attualmente relegato in panchina a causa della presenza di Donnarumma. Un ulteriore elemento che potrebbe agevolare la trattativa è l'approvazione di Roberto De Zerbi, tecnico che ha recentemente firmato con il Tottenham fino al 2031, intenzionato a costruire un progetto ambizioso in terra inglese. L'interesse dell'Inter per Vicario si inserisce in un più ampio contesto di rinnovamento della rosa, con la società che punta a rinforzare tutti i reparti per competere ai vertici del calcio italiano e internazionale.\Al di là delle questioni di mercato, emergono altri dati interessanti dal mondo del calcio. Ad esempio, il Milan ha stabilito un nuovo record per la media spettatori in Serie A nella stagione 2024/25, registrando numeri impressionanti a San Siro. Con una media di circa 71.545-72.609 spettatori per partita casalinga, il Milan ha superato l'Inter, la Roma e il Napoli, dimostrando un forte legame con i propri tifosi. Altro dato rilevante è il record di Simone Pafundi, che è diventato il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana, debuttando a soli 16 anni e 8 mesi. Infine, Massimo Coda ha eguagliato il record di Schwoch, segnando 144 gol in Serie B. Questi risultati evidenziano come il calcio italiano sia sempre ricco di talenti e passione, offrendo spunti di interesse costanti per gli appassionati





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