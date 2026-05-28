Calciomercato italiano: Allegri verso il Napoli, il Milan cerca un allenatore e l'incognita Brasile per Neymar

Le ultime indiscrezioni sul calciomercato degli allenatori in Serie A: Allegri in forte pressing con il Napoli, il Milan valuta candidati dopo il no di Iraola. E l'infortunio di Neymar preoccupa il Brasile in vista del Mondiale.

L'ultimo biennio nel calcio italiano ha visto Max Allegri , reduce da due esperienze pluriennali con Milan e Juventus, essere fortemente accostato al Napoli . La preferenza del club azzurro sembra essersi consolidata verso il tecnico livornese, noto per la filosofia del corto muso, anche grazie all'intervento decisivo del direttore sportivo Giovanni Manna, già in intersezione con Allegri ai tempi della Juventus.

Questaحة ha permesso al Napoli di superare la concorrenza di Vincenzo Italiano, nonostante quest'ultimo fosse da tempo un pallino del presidente Aurelio De Laurentiis. Le indiscrezioni sono emerse a margine del Premio Galeone, ricevuto da Allegri a Pescara, dove il tecnico ha preferito glissare con ironia: 'Io toglierei la notizia... Sono qua per parlare di Galeone, non di altre cose. Mi voglio godere la giornata'.

La notizia del possibile accordo tra Allegri e il Napoli ha comunque preso corpo, mentre il Milan prosegue il suo casting per la panchina: dopo il no di Iraola, si riapre l'ipotesi Italiano e si inserisce la candidatura di Pochettino. Intanto Italiano ha risolto consensualmente il contratto con il Bologna, aprendosi a nuove prospettive. Sul fronte internazionale, il Brasile è in ansia per l'infortunio di Neymar, che starà fermo almeno due settimane, sollevando dubbi sulla sua presenza al Mondiale.

Il panorama degli allenatori è in fibrillazione: De Laurentiis rischia su Allegri, il Milan riflette su scelte delicate per il presente e il futuro, la Juventus valuta il rapporto con Spalletti. Altri temi caldi: clamoroso incontro del Milan con Rangnick, parole di Furlani su mercato e ambizioni nerazzurre, il ritorno di Palestra all'Atalanta e le dichiarazioni di Giulini, le ambizioni del Palermo con Pohjanpalo, il progetto della Scafatese del presidente Romano, le mosse di Bandecchi per la Ternana, la separazione della Roma Women da Emilie Bosshard Haavi, e le parole di Giugliano sul futuro alla Roma.

Il tutto in un contesto di un articolo che, nonostante la frammentazione, ruota attorno al vorticoso giro di panchine e alle strategie di mercato dei top club italiani





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