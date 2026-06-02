Calciomercato italiano: le ultime mosse tra Juventus, Napoli, Milan e le altre società

Rassegna delle principali notizie di calciomercato e attualità calcistica italiana, dalle trattative di Juventus e Napoli alle contestazioni del Milan, fino alle scelte di Sampdoria, Palermo e della nazionale femminile.

Il calciomercato italiano si trova ad affrontare una fase di intense trattative e movimenti, con diverse squadre che stanno definendo le proprie strategie per il presente e il futuro.

Il Napoli, ad esempio, deve fare i conti con le dichiarazioni di Kevin De Bruyne, il quale ha espresso critiche verso Antonio Conte, sollevando un dibattito interno sulle scelte tecniche e la gestione del gruppo. La Juventus, dal canto suo, torna a interessarsi a Randal Kolo Muani, cercando un rinforzo offensivo che possa dare una svolta alla stagione.

Lo Sporting Lisbona, invece, si assicura Moussa Doumbia, un attaccante che arriva dall'Italia dopo due precedenti affari di rilievo, confermando la tendenza dei club portoghesi a pescare nel nostro campionato. A Milan, la contestazione potrebbe superare i confini nazionali: alcuni tifosi stanno valutando di organizzare una protesta simbolica a Times Square, utilizzando i maxi schermi per far sentire la propria voce, un'iniziativa che testimonia la portata globale del malcontento.

Il Modena, appena reducente l'esperienza con Massolin, prova a rinforzarsi con l'arrivo di Manquant e sta valutando anche altri due giocatori francesi, segnalando una strategia mirata al mercato transalpino. La Sampdoria valuta il profilo di Velezquez, fresco campione di Bulgaria, per la panchina, mentre il Palermo sembra pronto a cambiare modulo: Inzaghi potrebbe adottare la difesa a quattro e il tridente offensivo.

Sul fronte nazionale, l'Italia femminile è impegnata nelle qualificazioni mondiali: dopo la Serbia, affronterà la Svezia nella decisiva partita per la terza qualificazione consecutiva. La Ternana Women ha scelto il nuovo tecnico, l'ex centrocampista Difendie, dando inizio a un nuovo progetto. Questi sono solo alcuni dei tanti filoni che animano il calcio italiano, dal mercato ai commenti tecnici, fino alle vicende di pubblico e alle scelte di governance.

La rubriche di Gianluca Di Marzio riflette sull'assenza di direttori sportivi del calibro di Corvino, il cui addio al Lecce lascia un vuoto e suscita interrogativi sul futuro di molti club. Gli opinionisti Tiribocchi, poi, analizzano le potenzialità di giovani come De Rossi, Colombo e Vitinha, sottolineando come il vivaio italiano continui a offrire talenti.

Nel complesso, il sistema calcio italiano vive un momento di transizione, tra contestazioni, rincorse e pianificazioni a lungo termine, con il mercato che resta il fulcro delle attenzioni di tifosi e addetti ai lavori





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