Il punto sulle notizie più importanti del calciomercato. Juventus, Arthur non verrà riscattato dal Gremio e tornará alla base; Inter, Bastoni ha dubbi sul Barcellona; Napoli, Mario Gila; Inter, Lontano il rinnovo di Carlos Augusto; Potrà diventare una pedina di scambio sul mercato.

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti. Juventus , Arthur non verrà riscattato dal Gremio e tornará alla base: la situazione.

Inter, Bastoni ha dubbi sul Barcellona: la posizione di difensore e nerazzurri sorprende i catalani. Anche il Napoli su Mario Gila, ma l'agente non si sbilancia: 'ora pensa solo alla Coppa Italia'. Inter, Lontano il rinnovo di Carlos Augusto. Potrà diventare una pedina di scambio sul mercato





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