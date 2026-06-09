Calciomercato: Juventus e Inter in azione

La Juventus e l'Inter sono al centro di molte delle notizie più importanti del calciomercato. La trattativa per l'attaccante norvegese Sørloth è ancora in corso, mentre il portiere argentino 'Dibu' Martinez è pronto a unirsi alla squadra. L'Inter è invece interessata a Oumar Solet, che potrebbe essere il nuovo centrocampista della squadra.

Il calciomercato è stato molto attivo in questi giorni, con molte trattative in corso. La Juventus è al centro di molte delle notizie più importanti.

L'attaccante norvegese Sørloth è l'obiettivo principale del club bianconero, ma ci sono anche altre due big che stanno per essere sondate. Il portiere argentino 'Dibu' Martinez è pronto a unirsi alla squadra, ma la trattativa con l'Aston Villa è ancora in corso. L'Inter è invece interessata a Oumar Solet, che potrebbe essere il nuovo centrocampista della squadra. Il centrocampista francese Vergara è un altro obiettivo del club lombardo, ma il Napoli è già pronto a farlo suo.

Sul fronte dell'Atalanta, il tecnico Palladino è stato sollevato dall'incarico, mentre il Milan è ancora alla ricerca del nuovo allenatore





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