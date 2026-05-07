Calciomercato Juventus e Milan: il dilemma Lewandowski e la pista Alaba

Analisi delle trattative tra Juventus, Milan e l'agente Pini Zahavi per i possibili acquisti di Robert Lewandowski e David Alaba.

Nel panorama del calciomercato invernale e della pianificazione per la prossima stagione, l'attenzione di molti appassionati si è concentrata sui recenti sviluppi che coinvolgono i due club più prestigiosi d'Italia, la Juventus e il Milan .

Tutto ha avuto inizio con l'arrivo a Milano del potente agente Pini Zahavi, una figura chiave capace di muovere i fili di alcune delle operazioni più costose e rilevanti del calcio mondiale. L'incontro, atteso da settimane, aveva come obiettivo principale il possibile trasferimento di Robert Lewandowski, l'attaccante polacco che continua a essere un profilo di altissimo livello, ma che al momento sembra lontano da uno sbarco in Serie A. Per quanto riguarda il Milan, la situazione è caratterizzata da un forte contrasto interno.

Da un lato, la parte tecnica che vede nel polacco l'elemento perfetto per fare il salto di qualità, dall'altro c'è la dirigenza del club rossonero. La società, infatti, non è intenzionata a investire massicciamente in profili che abbiano già superato i trent'anni, preferendo puntare su una rosa più giovane e dinamica per evitare l'invecchiamento precoce del reparto offensivo. Parallelamente, anche la Juventus ha mostrato un interesse concreto, ma ha preferito mettere in pausa ogni possibile manovra.

I motivi sono principalmente economici e strategici. L'operazione Lewandowski comporterebbe costi di gestione e di acquisto estremamente onerosi, che in questo momento non sono sostenibili senza prima aver risolto la questione legata a Dusan Vlahovic. I dirigenti bianconeri, in particolare Comolli e Ottolini, intendono prima sciogliere il nodo riguardante l'attaccante serbo per poi decidere se sia necessario inserire un secondo profilo di punta o se ne sia sufficiente uno solo.

A complicare ulteriormente le cose è la posizione del giocatore stesso, che sta valutando con estrema calma l'opzione di restare al Barcellona. Il club catalano sarebbe disposto a proporgli un rinnovo contrattuale per un'ulteriore stagione, sebbene con un ingaggio ridotto rispetto ai sedici milioni di euro netti attuali. Il polacco, consapevole che questa potrebbe essere l'ultima esperienza di alto livello della sua carriera, non vuole affrettare i tempi e preferisce una scelta ponderata piuttosto che un trasferimento impulsivo.

Mentre la pista Lewandowski sembra essersi raffreddata, si è aperta un'opportunità molto intrigante per la Juventus: l'innesto di David Alaba. L'agente Zahavi ha infatti proposto all'attenzione della società bianconera l'austriaco, un giocatore che possiede un curriculum quasi senza eguali nel calcio moderno. Il primo contatto tra l'agente e i dirigenti della Juve è stato definito molto positivo, aprendo la strada a possibili sviluppi futuri.

Alaba è un profilo che affascina per la sua esperienza internazionale e per la sua incredibile versatilità tecnica. Grazie al suo piede sinistro, il calciatore è in grado di ricoprire con successo diversi ruoli: può agire come difensore centrale sinistro, come terzino mancino o addirittura come centrocampista, offrendo una flessibilità tattica preziosa per qualsiasi allenatore.

La sua bacheca è colma di trofei: dieci titoli di Bundesliga, numerose Coppe di Germania, quattro Champions League e diverse Supercoppe Europee, frutto di anni gloriosi trascorsi al Bayern Monaco e di un periodo di successo al Real Madrid. Tuttavia, l'operazione Alaba non è priva di rischi significativi. Il dubbio principale riguarda l'integrità fisica del giocatore, che negli ultimi tre anni ha attraversato un periodo estremamente complicato a causa di problemi al ginocchio.

I numeri delle ultime stagioni sono preoccupanti: pochissime presenze e minuti giocati, che testimoniano una difficoltà nel ritrovare la continuità necessaria per un top player. La Juventus, pur essendo attratta dal prestigio del nome e dalla mentalità vincente dell'austriaco, sta valutando attentamente se l'investimento possa rivelarsi rischioso. Anche l'aspetto economico rappresenta un ostacolo, poiché Alaba guadagna attualmente oltre dieci milioni di euro netti all'anno, una cifra che la società della Continassa non può garantire.

Il giocatore, tuttavia, è consapevole della sua situazione e sarebbe disposto ad accettare un ridimensionamento delle pretese economiche pur di rilanciarsi in un campionato competitivo. Alaba è destinato a lasciare il Real Madrid a giugno, alla scadenza naturale del suo contratto, e mentre il Manchester United, alcuni club della Major League Soccer e squadre della Saudi Pro League mostrano interesse, l'idea di approdare a Torino rimane una delle opzioni più concrete.

Ora l'agente Zahavi, attualmente a Barcellona, attende un segnale definitivo dalla Juventus per procedere con i passi successivi della trattativa





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