Calciomercato Juventus: i tre nomi con la K nel mirino, da Kim a Kolo Muani

La Juventus studia le mosse di mercato: nel mirino ci sono Kim Min-jae, Koke e Randal Kolo Muani. I profili, tra esperienza e caratteristiche tecniche, potrebbero rinforzare la rosa per la corsa in Champions e Scudetto, ma servirebbe anche un colpo di grande richiamo per i tifosi.

La Juventus sta valutando tre profili per il calciomercato, tutti accomunati dalla lettera K nei loro nomi. Si tratta del difensore sudcoreano Kim Min-jae, del centrocampista spagnolo Koke e dell'attaccante francese Randal Kolo Muani .

Kim, classe 1996, è un pilastro del Bayern Monaco e della Nazionale coreana. La sua esperienza e solidità difensiva lo rendono un candidato ideale per rimpiazzare eventuali partenze nel reparto arretrato, come quella di Bremer.

Tuttavia, le richieste del club bavarese, sia per il cartellino che per l'ingaggio, potrebbero rappresentare un ostacolo significativo. Koke, invece, è una bandiera dell'Atletico Madrid, con cui ha vinto numerosi trofei. A 34 anni, offre qualità e leadership, ma il suo profilo è più indicato per un immediato contributo che per un progetto a lungo termine. Infine, Kolo Muani, 27 anni, è un'opzione già nota ai tifosi bianconeri avendo militato alla Juventus in passato.

Il suo stile di gioco, simile a quello di Marcus Thuram, si adatta a un calcio verticale e dinamico, ed è apprezzato dall'allenatore Luciano Spalletti. Mentre questi tre nomi garantirebbero esperienza e conoscenza del calcio europeo, la dirigenza juventina è consapevole che per riaccendere l'entusiasmo della tifoseria servirebbe un acquisto di maggior prestigio, più di quanto possano rappresentare Alisson o Brahim Diaz, altri obiettivi circolati in sede di mercato





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