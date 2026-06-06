Calciomercato Juventus: Sorloth e Vicario nel mirino, trattative con Atletico e Tottenham

La Juventus lavora per accontentare Spalletti: obiettivi Sorloth per l'attacco e Vicario per la porta, mentre si tratta anche per Kim Min-Jae e Nico Gonzalez.

La Juventus è nel pieno della campagna acquisti estiva e lavora senza sosta per accontentare le richieste di Luciano Spalletti , tecnico che vuole una rosa ancora più competitiva in vista della prossima stagione.

Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, la dirigenza bianconera si è concentrata sul reparto offensivo, puntando con decisione su Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese è molto gradito a Spalletti e ha già dato la sua piena disponibilità al trasferimento a Torino. La Juventus ha inviato una delegazione a Oslo per incontrare gli agenti del giocatore, e l'operazione appare economicamente sostenibile, con un ingaggio che rientra nei parametri del club.

Tuttavia, le trattative non si limitano a Sorloth: con l'Atletico Madrid si discute anche di Nico Gonzalez, per il quale i Colchoneros non hanno esercitato l'obbligo di riscatto e ora trattano per una cifra intorno ai 27-28 milioni di euro. La dirigenza juventina sta quindi lavorando su più fronti per garantire a Spalletti gli innesti richiesti.

Spalletti è stato molto chiaro nei summit con la società: vuole un portiere e un attaccante entro il 10 luglio, giorno in cui inizierà il ritiro estivo. Per l'attacco, la strada è già tracciata con la doppia pista Sorloth-Kolo Muani, mentre per la porta il discorso è più complesso. La Juventus pensava di avere Alisson in pugno, ma il Liverpool ha bloccato la partenza del brasiliano.

Il nome in cima alla lista resta Emiliano Martinez, ma il Dibu ha un problema alla mano e potrebbe essere operato dopo il Mondiale, situazione che rappresenta un ostacolo. Nelle ultime ore prende quota Guglielmo Vicario: la Juventus ha avuto contatti con il Tottenham per l'ex Empoli, e ora Vicario sembra in testa per la porta bianconera. Spalletti ritiene fondamentali questi due ruoli per il futuro e desidera iniziare subito a lavorare con i nuovi acquisti.

La Juventus guarda con attenzione anche al mercato dei difensori, con Kim Min-Jae come obiettivo principale. Il difensore coreano sarebbe il profilo ideale per qualità, esperienza e solidità, e Spalletti lo conoscerebbe bene per averci già lavorato. La Juventus ha raggiunto un accordo di massima con il giocatore, ma deve superare la resistenza del Bayern Monaco, che chiede circa 40 milioni di euro.

Kim è reduce da una stagione complicata con meno spazio, e il costo residuo a bilancio per il Bayern è di circa 20 milioni, per cui la Juventus ritiene la richiesta eccessiva. Damien Comolli non intende trattare a queste cifre e valuta alternative, ma la Juventus resta vigile sperando in un rinvio delle pretese bavaresi. Attenzione anche a Bremer: se il brasiliano dovesse partire, la Juventus potrebbe avere le risorse per affondare il colpo su Kim.

Il calciomercato della Juventus è quindi in pieno fermento, con Spalletti che chiede tempestività e la dirigenza che cerca di accontentarlo su tutti i fronti, offensivo, difensivo e tra i pali, per costruire una squadra all'altezza delle ambizioni





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