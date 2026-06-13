Calciomercato, la Lazio annuncia un mercato a saldo zero. Juventus su Martinez e Oblak, Inter a rischio

La Lazio annuncia un mercato a saldo zero, mentre la Juventus si inserisce nella corsa per Dibu Martinez e Oblak. L'Inter potrebbe aver già finito il suo calciomercato a giugno. Il Genoa è vicino alla chiusura per Baldanzi, la Fiorentina monitora Pellegrino e Gimenez. Il Sassuolo potrebbe cedere Carnevali alla Juventus. Sarri e l'Atalanta sembrano un binomio vincente, mentre il Palermo accelera per Cassandro. L'Hellas Verona rinnova con Sogliano, la Ternana Women con Regazzoli e l'Italia femminile, secondo Gama, ha un percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino.

La Lazio annuncia un mercato a saldo zero, dopo aver ricevuto la comunicazione della Commissione. Come nel 2020, Rangnick non arriva e Ibra resta al Milan.

Intanto, la Juventus si inserisce nella corsa per Dibu Martinez, con Oblak come alternativa. Per la difesa, oltre a Lucumi, c'è anche Gila, ma il Napoli è in vantaggio. A centrocampo, la Juventus preme su Kessié. L'Inter, invece, potrebbe aver già finito il suo calciomercato a giugno.

Il Genoa è vicinissimo a chiudere per Baldanzi con la Roma. La Fiorentina monitora Pellegrino e Gimenez, ma si cautela per il futuro. Il Sassuolo potrebbe cedere Carnevali alla Juventus. Sarri e l'Atalanta sembrano un binomio vincente, con il quinto mister arrivato a Bergamo con un palmarès di tutto rispetto.

Il Palermo accelera per Cassandro, offrendo 3 milioni di euro al Como. L'Hellas Verona rinnova con Sogliano, con Zanzi che condivide le stesse ambizioni. La Ternana Women rinnova con Regazzoli, mentre l'Italia femminile, secondo Gama, ha un percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino





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