Il Napoli analizza il mercato di gennaio dopo l'incontro tra De Laurentiis e Manna. Il budget dipende dai playoff Champions: 20-30 milioni per Varela ed Esposito.

Il Napoli sta preparando le mosse per il prossimo mercato invernale, concentrando l'attenzione su Gustavo Varela e Sebastiano Esposito. L'obiettivo è chiarire il futuro di questi due giocatori durante la sessione di gennaio.

Incontro tra De Laurentiis e Manna sul futuro

Lavori in corso sono stati effettuati dopo il vertice tenutosi a Roma tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Manna. Durante l'incontro di giovedì pomeriggio, sono state definite le strategie operative per la prossima finestra di calciomercato.

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Il direttore sportivo ha ricevuto indicazioni precise riguardo al budget disponibile per le operazioni. La cifra complessiva da destinare al mercato dipende strettamente dal percorso della squadra nella massima competizione europea. La qualificazione ai playoff di Champions League rappresenta il fattore determinante per la disponibilità finanziaria.

Il peso dei bonus Champions nel budget

Il passaggio ai playoff della Champions League aprirebbe una forbice finanziaria tra i 20 e i 30 milioni di euro. Questa somma deriva da premi, market pool e bonus legati ai piazzamenti raggiunti nella competizione continentale.

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Si tratta di una cifra significativa che condiziona le possibili acquisizioni o cessioni del club partenopeo. La gestione del mercato di gennaio non sarà quindi indifferente, ma rispecchierà questa potenzialità economica variabile.

Opzioni operative per Varela ed Esposito

Il club azzurro sta valutando con attenzione le opzioni future per Gustavo Varela e Sebastiano Esposito. La decisione finale sul loro destino arriverà sulla base delle risorse economiche reperibili tramite i risultati sportivi.

Nel frattempo, la società mantiene un approccio prudenziale ma orientato all'azione. Qualunque operazione verrà effettuata, essa sarà funzionalizzata alla valorizzazione del planton e agli obiettivi sportivi impostati dal vertice dirigenziale. La situazione è in evoluzione e monitorata giornalmente.