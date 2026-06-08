Calciomercato Serie A: le ultime operazioni e le strategie dei club italiani

Analisi dettagliata delle mosse di calciomercato delle principali squadre di Serie A, con focus su Juventus, Napoli, Inter, Milan e le altre. Cifre, dettagli e strategie per la sessione estiva.

Il calciomercato italiano entra nel vivo con diverse operazioni in corso. La Juventus si avvicina a Viktor Gyokeres, campione d'Inghilterra con il Leicester, che potrebbe approdare a Torino nonostante la concorrenza.

Intanto, la Vecchia Signora è a un passo dalla chiusura per Alexander Sørloth, attaccante del Real Sociedad, con un accordo che si avvicina ai 30 milioni di euro. L'Atletico Madrid potrebbe incassare una cifra simile per il norvegese, e la Juve è pronta a muoversi. Per il centrocampo, si guarda a Youssouf Fofana del Monaco, ma la richiesta è alta.

Il Napoli, invece, intende trattenere Alessandro Buongiorno, difensore prelevato dal Torino, nonostante l'interesse della Juventus che due anni fa era stata respinta. I partenopei hanno anche rifiutato un'offerta per Kim Min-jae, mentre Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid, potrebbe rimanere in Spagna. L'Inter, dopo aver chiuso per Sommer e Thuram, lavora per la difesa: piace Malang Sarr, ma si valuta anche un ritorno di Milan Skriniar.

A centrocampo, potrebbe arrivare un mediano, mentre le uscite vedono Darmian e Asllani nel mirino di club esteri. Il Milan è in fase di ricostruzione: dopo l'addio di Maldini, la proprietà sta valutando il nuovo direttore sportivo, con Options like Ricky Sagnol or Frederic Massara. In panchina, si parla di un possibile ritorno di Ralf Rangnick, ma intanto si lavora con Stefano Pioli.

Per il mercato in uscita, Rafael Leao ha molte richieste e la sua cessione potrebbe finanziare il mercato. La Lazio, dopo l'acquisto di Castillejo, valora il reparto offensivo: Felipe Anderson potrebbe partire, e si guarda a giovani come Pietro Pellegri o Lorenzo Lucca. Il Como, neopromosso in Serie A, punta su Dusan Vlahovic, ma l'operazione è complessa. L'Atalanta, dopo la vittoria dell'Europa League, cerca un difensore e un centrocampista, con sondaggi per Hien e Koopmeiners.

La Roma, con De Rossi in panchina, vuole rinforzare l'attacco: piace Jonathan David, ma serve una cessione, magari Smalling o Spinazzola. Il Torino deve sostituire Buongiorno: Nemanja Matic è un'opzione, ma si lavora anche perJuan Jesus. Il Bologna, dopo la qualificazione in Champions, cerca un terzino sinistro, con Alex Grimaldo nel mirino. La Fiorentina, reduce dalla Conference, valuta il futuro di Italiano e cerca un attaccante, con Mario Mandzukic emerito nome.

La Monza, con Palladino in panchina, cerca un centrocampista e un difensore: si parla di Rrahmani e Baena. Il Lecce puntella la rosa: arriva Diego Falcinelli, e si cerca un portiere esperto. Il Sassuolo, retrocesso, riparte da Dionisi ma con una rosa da rifare: scuotono Partey e Pinamonti. L'Empoli cerca un attaccante e un mediano.

Il Verona conferma Baroni e cerca un difensore centrale. La Cremonese, dopo la retrocessione, deve ripartire in B. La Salernitana cerca un nuovo allenatore e rinforzi per la B. L'Udinese, salva all'ultimo, ha bisogno di una rifondazione. Il Cagliari, con Ranieri in panchina, cerca un attaccante. Il Genoa, promosso in A, sta allestendo una squadra competitiva.

Il Venezia, neopromosso, cerca giocatori di categoria. L'Anderlecht ha quasi chiuso per Albert, ma l'Italia resta il principale mercato. Intanto, le nazionali Under 21 italiane, guidate da Paolo Nicolato, continuano a lanciare talenti: dopo la vittoria sulla Grecia, si pensa al futuro. La FIGC è soddisfatta del lavoro di scouting.

In casa Inter, la dirigenza è al lavoro per blindare i big: dopo il rinnovo di Lautaro, si pensa a Barella e Bastoni. La Juventus, dopo l'addio di Allegri, ha scelto Thiago Motta, e il mercato è indirizzato da Giuntoli. Il Milan, con il nuovo corso, cerca di ridurre il monte stipendi e di svecchiare la rosa. Il Napoli, dopo lo scudetto, vuole tenere Osimhen, ma le richieste sono alte.

La Roma, con i Friedkin, punta su un progetto giovane. La Lazio, con Lotito, cerca di coniugare budget limitato e risultati. Il Torino, con Cairo, punta su giovani e plusvalenze. Il Bologna, con Saputo, ha un ottimo settore giovanile.

L'Atalanta, con la Dea, punta sulla sostenibilità. La Fiorentina, con Commisso, cerca di tornare in alto. Il Verona, con Setti, deve ripartire. Il Monza, con Berlusconi e Galliani, punta a consolidarsi.

Lecce, con Saverio Sticchi Damiani, deve fare mercato senza grandi fondi. Sassuolo, con Rossi, riparte dalla B. Empoli, con Corsi, cerca di rimanere in A. Il campionato italiano, nonostante le difficoltà finanziarie di alcuni club, resta un mercato molto attivo e seguito a livello mondiale. Le plusvalenze sono cruciali, come dimostra l'operazione Buongiorno al Napoli. I procuratori, come Jorge Mendes e Mino Raiola, sono protagonisti.

Il calciomercato italiano, dunque, vede una grande attività di media e bassa, con pochi colpi da novanta ma tante operazioni di contorno. I tifosi attendono i botti di fine mercato. Il 1° settembre è la deadline, e molte trattative sono in stand-by. Le società valutano, c'è tempo per gli ultimi affari





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