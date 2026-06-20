Calciomercato Serie B e non solo: Baroni all'Hellas, conferme in Serie C e le mosse delle big

Aggiornamento sul calciomercato delle panchine in Serie B e Serie C, con le scelte di Verona, Catanzaro e Cesena. Spazio anche alle mosse di Inter, Roma, Atalanta, Milan e Juventus, oltre al focus sul Brasile e al ricordo di Igor Protti.

Nel panorama del calcio italiano, la Serie B 2026/2027 sta già infiammando il mercato delle panchine con diverse novità. All' Hellas Verona è stato confermato il ritorno di Marco Baroni , che ha espresso grande carica e determinazione per questa nuova avventura, dichiarando di avere voglia di affrontare la sfida.

Il Catanzaro, invece, ha scelto Turati per la guida tecnica. Situazione ancora in evoluzione per il Cesena, dove non è stata ancora messa la firma di Pagliuca, nonostante il presidente Di Taranto abbia sottolineato che la società sta valutando ogni profilo con la massima scrupolosità.

Anche in Serie C, ci sono conferme importanti: Salernitana e Grosseto hanno rinnovato la fiducia a Cosmi e Indiani rispettivamente, con l'allenatore della squadra campana che ha definito la firma del contratto simile a un parto ma che ora si dice felice del prolungamento. Il calciomercato delle grandi squadre è.link('_blank') un vero fermento. L'Inter, dopo aver quasi chiuso per Palestra, sta guardando con interesse a Curtis Jones del Liverpool.

La Roma potrebbe essere costretta a sacrificare un big, con Soulé tra i nomi più gettonati, per poi accelerare su Dodo e Greenwood. L'Atalanta è in pressing su Gaetano, ma tiene d'occhio anche Jashari. Il Milan, nonostante le preoccupazioni dei tifosi, prosegue con l'olandese Bakker in panchina, che ha firmato il rinnovo. In attacco, Vlahovic non scalda il cuore delle big europee e la Juventus potrebbe presentare l'ultima offerta per trattenerlo.

Il Genoa punta su Kjaergaard in mediana, ma deve fare i conti con la concorrenza di Sassuolo e Udinese. A livello internazionale, spicca la positiva prestazione del Brasile ritrovato, con la doppietta di Cunha e la prova di Vinicius, nominato MVP, che hanno permesso a Ancelotti di archiviare le paure e superare Haiti. L'Italia, intanto, può guardare con fiducia al Mondiale in Brasile: l'urna di Nyon è stata benevola nei sorteggi.

Nella Serie B, il Padova sta valutando l'allargamento della compagine dirigenziale, con Antonello dell'Olympique Marsiglia nel mirino. Infine, il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti, lo Zar eroe di due città, e si ricorda il suo modello per i giovani di oggi. Le analisi di Gianluca Di Marzio completano il quadro, offrendo spunti su Milan e altre situazioni di mercato





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