Calciomercato: Vlahovic all'Atletico, Rinnovi Inter e Roma e le Ultime Notizie di Serie A

Un'analisi completa delle ultime trattative di mercato: dal possibile trasferimento di Vlahovic in Spagna ai rinnovi contrattuali di Carlos Augusto, Dybala e Pellegrini.

Il panorama del calciomercato italiano e internazionale sta attraversando una fase di estrema vivacità, con diverse società che cercano di ridefinire i propri assettamenti tecnici in vista delle prossime sfide stagionali.

Al centro dell'attenzione troviamo la Juventus, impegnata in una complessa partita a scacchi che coinvolge l'Atletico Madrid. Recentemente sono emersi contatti tra un intermediario e il club spagnolo per valutare l'interesse verso Dusan Vlahovic.

Tuttavia, l'operazione appare attualmente in una fase di stallo a causa di diverse variabili interne ai Colchoneros. Da un lato c'è la questione Sorloth, che desidera un ruolo più centrale e maggiore spazio nel progetto tecnico, dall'altro si inserisce l'incognita Julian Alvarez, giocatore ambito non solo dal Barcellona ma anche dal Paris Saint Germain, rendendo ogni mossa in avanti estremamente delicata per la dirigenza madrilena.

Parallelamente, i bianconeri starebbero monitorando con attenzione il profilo di Brahim Diaz per rinforzare il reparto dei trequartisti, cercando quel guizzo creativo necessario per sbloccare le partite più chiuse. Sul fronte dei portieri, nonostante le offerte per profili come Atubolu, la volontà di Luciano Spalletti sembra essere chiara: l'obiettivo resta un profilo di altissimo livello come Alisson, oppure la scelta di mantenere la fiducia in Di Gregorio e Perin, valorizzando l'ottima condizione di quest'ultimo.

Spostandoci nella capitale, l'AS Roma si trova a gestire diverse situazioni contrattuali e di mercato di rilievo. Una delle notizie più concrete riguarda l'attaccante olandese Malen, per il quale è scattato l'obbligo di riscatto. La clausola era legata alla qualificazione europea e, nonostante le dinamiche alterate dalla vittoria della Coppa Italia dell'Inter che ha influenzato le posizioni di diverse squadre, i giallorossi si troveranno a dover perfezionare l'operazione.

Contemporaneamente, la proprietà dei Fridkin sembra intenzionata ad aprire un dialogo serio per i prolungamenti di due pilastri della squadra: Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, cercando di blindare i propri talenti per evitare possibili assalti dall'estero. In ambito napoletano, l'attenzione è rivolta a Khalaili, seguendo un modello di acquisizione di giovani prospettive simile a quello che portò Gutierrez in azzurro, puntando su giocatori capaci di crescere rapidamente sotto la guida tecnica del club partenopeo.

Nel frattempo, l'Inter di Milano si prepara a un incontro cruciale con Carlos Augusto per discutere il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Il giocatore ha dimostrato una versatilità tattica impressionante, riuscendo a performare sia come terzino mancino che come braccetto in una difesa a tre, rendendosi indispensabile per le rotazioni della squadra. Altri movimenti significativi riguardano l'Atalanta, dove il rinnovo di Ahanor sembra ormai imminente, a testimonianza della politica di valorizzazione dei giovani della Dea.

Situazione più complicata per Lorenzo Lucca, che non verrà riscattato dal Nottingham Forest; il Bologna sta monitorando attentamente la situazione per capire come inserirsi in una possibile trattativa, dato l'alto costo iniziale del calciatore. Infine, diverse notizie rapide ci parlano del desiderio del Tottenham di anticipare la concorrenza per Muharemovic, del Genoa che punta su Liso, del Como interessato a Majer e dell'addio definitivo di Pavoletti al Cagliari, segnando la fine di un ciclo per l'attaccante.

Sassuolo e Cagliari, inoltre, stanno monitorando Favasuli, in un mercato che non accenna a rallentare nonostante la vicinanza alla chiusura delle finestre di trasferimento





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