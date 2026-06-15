Calciomercato: Zaniolo all'Udinese, Boga alla Juventus, Amorim in rossonero e Sarri alla guida dell'Atalanta

Riepilogo delle principali operazioni di mercato: Zaniolo confermato all'Udinese, Boga acquistato dalla Juventus, Ruben Amorim prossimo allenatore del Milan e Maurizio Sarri nuovo tecnico dell'Atalanta.

Il calciomercato italiano è stato al centro della conversazione sportiva nella scorsa giornata, con diversi trasferimenti confermati e trattative ancora in corso. Il club friulano ha concluso l'acquisto definitivo di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray, esercitando il diritto di opzione e firmando un contratto che lo legherà alla squadra fino al 30 giugno 2029.

Nonostante la gioia di un nuovo impegno a lungo termine, l'attaccante ha espresso amarezza per le modalità con cui è avvenuto il riscatto, chiedendo un confronto con la dirigenza per definire un accordo stabile sul proprio ingaggio. L'Udinese ha dichiarato di voler chiarire la situazione per garantire una permanenza serena del giocatore, mentre la dirigenza ha sottolineato l'importanza di dare continuità al progetto tecnico del club, basato su qualità, ambizione e crescita.

Nel frattempo, la Juventus ha annunciato ufficialmente l'acquisto definitivo di Jérémie Boga, esterno offensivo nato nel 1997, proveniente dall'OGC Nice. La rosa bianconera ha pagato 4,8 milioni di euro più oneri accessori e ha stipulato un contratto fino al 30 giugno 2029. Durante il prestito nella scorsa stagione, il giocatore ivoriano ha totalizzato 17 presenze, quattro reti e un assist, inserendosi rapidamente nelle rotazioni della squadra e rafforzando il reparto offensivo.

La dirigenza bianconera ha celebrato l'avvicinamento dell'esterno, evidenziando l'importanza di consolidare il reparto d'attacco in vista delle prossime competizioni nazionali ed europee. Sul fronte dei grandi club, l'Inter ha comunicato con decisione di non superare il tetto dei 50 milioni di euro per nuovi acquisti, puntando a consolidare la rosa attuale senza indebitarsi ulteriormente.

Il Milan, invece, si avvicina alla conferma di Ruben Amorim come nuovo allenatore, con il club portoghese pronto a firmare un contratto biennale più opzione per il terzo anno. Amorim ha rifiutato altre offerte, desideroso di tornare in Serie A e di guidare i rossoneri verso una stagione più competitiva rispetto a quella appena conclusa.

Tuttavia, la nomina del direttore sportivo resta incerta, con il club che deve ancora definire il ruolo del responsabile del mercato. Tra le altre notizie, la Juventus ha confermato il ritorno di Antonino Boga, ora bianconero a titolo definitivo, mentre l'Atalanta ha nominato Maurizio Sarri come nuovo tecnico della prima squadra.

Il tecnico ha alle spalle una carriera ricca di successi, tra cui una vittoria in Europa League e uno scudetto, oltre a esperienze di alto livello con Lazio, Chelsea e altre realtà. La sua nomina rappresenta un passo importante per il club lombardo, che punta a consolidare la propria presenza in Europa e a tornare tra i protagonisti del campionato nazionale.

In sintesi, la giornata di mercato ha visto confermatisi importanti investimenti a lungo termine da parte di Udinese, Juventus e Atalanta, e l'avvicinamento di Ruben Amorim all'allenamento del Milan, testimonianza di un mercato ancora vivo e dinamico, con club che cercano di equilibrarsi tra ambizione sportiva e sostenibilità finanziaria





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