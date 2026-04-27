Calciopoli bis: Indagini a tappeto, coinvolti arbitri e ex designatori

La Procura di Napoli indaga su presunte manipolazioni di partite di Serie A e Serie B, con l'iscrizione nel registro degli indagati di arbitri, supervisori VAR ed ex designatori. Al centro dell'inchiesta presunte false testimonianze e pressioni per orientare le decisioni arbitrali.

L'inchiesta della Procura di Napoli sulla presunta manipolazione di partite di calcio italiano si fa sempre più complessa e ramificata. A due giorni dalla rivelazione dell'Agi riguardante l'avviso di comparizione per un supervisore VAR , anch'esso autosospeso, la Procura precisa che il numero di indagati è significativamente più alto di quanto emerso finora, ma si tratta prevalentemente di arbitri, e non di figure dirigenziali di spicco.

L'attenzione si concentra su presunte false testimonianze rese da alcuni arbitri durante le indagini, in particolare riguardo alla partita Udinese-Parma del 1° marzo 2025. Secondo l'accusa, alcuni testimoni avrebbero fornito informazioni inesatte ai pubblici ministeri, negando di aver ricevuto indicazioni specifiche sulla gestione della partita. Il caso più emblematico riguarda l'arbitro Fabio Maresca, che in quell'occasione non ha concesso un rigore per un'azione contestabile.

Le immagini video, però, sembrerebbero mostrare un cambiamento di opinione da parte di Maresca dopo una conversazione con una persona alle sue spalle, sollevando dubbi sulla regolarità della decisione. Il testimone, convocato dalla Procura, è stato ritenuto non credibile e iscritto nel registro degli indagati per falsa testimonianza.

L'inchiesta, coordinata dal pm Maurizio Ascione e incentrata su presunte frodi sportive nel campionato 2024-2025, è partita nell'estate scorsa, a seguito di segnalazioni riguardanti presunte pressioni esercitate per influenzare le decisioni degli addetti alla sala VAR di Lissone. Queste prime accuse, tuttavia, sono state archiviate dalla giustizia sportiva. L'indagine si è poi estesa a una seconda ipotesi d'accusa, molto più grave: la presunta scelta di arbitri favorevoli all'Inter.

In questo contesto, emergono tre episodi specifici che coinvolgono l'ex designatore arbitrale Rocchi. Il primo risale al 2 aprile 2025, durante l'andata del derby di Coppa Italia, quando Rocchi avrebbe, in concorso con altre persone allo stadio San Siro, influenzato la scelta dell'arbitro per la partita Bologna-Inter, optando per Andrea Colombo.

Il secondo episodio contestato a Rocchi riguarda il 20 aprile 2025, quando avrebbe scelto Daniele Doveri, considerato 'poco gradito' all'Inter, per la semifinale di ritorno, con l'obiettivo di 'assicurare all'Inter direzioni di gara diverse per l'eventuale finale di Coppa Italia e per il resto delle partite di Serie A'. Il terzo episodio, già menzionato, riguarda la partita Udinese-Parma del 1° marzo 2025, dove le decisioni arbitrali sono state messe in discussione.

Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca, denunciati dall'avvocato Massimo Croce, che ha collaborato attivamente all'indagine, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Dopo due anni dall'apertura del fascicolo, le indagini si concentrano su un numero limitato di partite, circa quattro o cinque, che destano maggiori sospetti.

Sembra che la posizione di Di Vuolo possa essere stralciata e archiviata, mentre il nome di Nasca figura nell'avviso di garanzia consegnato al supervisore VAR Andrea Gervasoni, anch'esso indagato in relazione alla partita Salernitana-Modena di Serie B, giocata l'8 marzo 2025. Secondo l'accusa, Gervasoni avrebbe 'incalzato e sollecitato' l'addetto VAR Luigi Nasca a chiedere all'arbitro Giua di rivedere l'azione al monitor a bordo campo (on field review).

L'avvocato Michele Ducci, legale di Gervasoni, ha dichiarato che si tratta di un 'invito a comparire al buio' e che la strategia difensiva è ancora in fase di valutazione. Ad ogni modo, a Gervasoni viene contestato di essere intervenuto su una partita di Serie B, nonostante fosse supervisore per la Serie A. L'inchiesta continua a svilupparsi, con nuove rivelazioni e interrogativi che emergono giorno dopo giorno, gettando un'ombra sul mondo del calcio italiano e sollevando dubbi sulla regolarità delle competizioni





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