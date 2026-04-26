Calciopoli Bis? Indagini su Rocchi e Gervasoni, l'ombra dell'Inter e il rischio commissariamento della FIGC

Scoppia un nuovo scandalo nel mondo del calcio italiano con indagini su Rocchi e Gervasoni per frode sportiva. Emergono accuse di favoritismi verso l'Inter e si teme un intervento della giustizia sportiva. Analisi delle altre principali notizie dal mondo del calcio.

Lo spettro di un nuovo scandalo calcistico si allunga sull'Italia, evocando sinistre analogie con la Calcio poli del 2006. A vent'anni di distanza, e con una coincidenza temporale inquietante, emergono accuse pesanti che coinvolgono figure di spicco del mondo arbitrale.

Al centro delle indagini, un designatore accusato di aver favorito la scelta di arbitri 'graditi' all'Inter, come suggerito dall'avviso di garanzia notificato a Rocchi. Le indagini si concentrano su presunte 'riunioni' clandestine a margine di partite di Coppa Italia e su strategie mirate a evitare che l'arbitro Doveri fosse designato per le partite cruciali dell'Inter. Il caso Udinese-Parma, inizialmente considerato di minore importanza, si rivela essere il segnale più allarmante, un campanello d'allarme che preannuncia la gravità dello scandalo.

La domanda che si pone Vaciago è cruciale: chi ha cercato di insabbiare le indagini, chi ha bussato alla porta della giustizia sportiva per proteggere il designatore Rocchi? Questa è una questione fondamentale, potenzialmente in grado di portare al commissariamento della FIGC. Un sistema può presentare delle debolezze interne, ma deve possedere la capacità di autocorreggerle.

Se la giustizia sportiva chiude gli occhi di fronte alle irregolarità, significa che i meccanismi di difesa sono compromessi e il sistema è troppo malato per guarire da solo. Oltre allo scandalo arbitrale, il panorama calcistico italiano è animato da numerose altre vicende. Si discute della possibilità che Spinazzola possa rimanere al Napoli, con l'offerta di un contratto biennale. Juan Jesus, invece, lascerà il club a parametro zero.

Lobotka è considerato il fulcro del centrocampo del Napoli e si valuta un rinnovo biennale. Gasperini sogna di riportare la Roma in zona Champions League, ma la sua permanenza dipende dalla volontà di Friedkin. Per quanto riguarda la panchina della Nazionale, Allegri sembra essere il candidato più indicato rispetto a Conte. La storia tra il Bologna e Italiano è giunta al termine, e per la guida tecnica del club felsineo si valutano profili come Grosso, Vanoli e Sarri.

Le probabili formazioni per la 34ª giornata di campionato sono oggetto di intense speculazioni. La Roma cerca di uscire dalla crisi con una vittoria contro il Bologna, e Gasperini si gode le prestazioni di Malen, punzecchiando Massara. Il caso Lukaku è emblematico di un fallimento, lontano dall'essere una bandiera per i tifosi. Il Chelsea è considerato il più grande fallimento nella storia del calcio mondiale.

Motta si sta rivelando un eroe della Lazio, mentre la Serie B è ricca di giovani talenti italiani. Le riflessioni degli esperti calcistici aggiungono ulteriori spunti di analisi. Lerda sottolinea la pressione sull'Arezzo per la promozione in Serie B, Jugovic consiglia alla Juventus di puntare su Bernardo Silva e Vlahovic, esprimendo un'opinione condivisa su Bremer. Il Real Madrid esercita l'opzione per il riacquisto di Nico Paz.

Corini, allenatore dell'Union Brescia, esprime soddisfazione per la mentalità e la determinazione della squadra. Si completa l'ultima giornata di Serie C, con il programma dettagliato e i risultati del Girone A, dove il Renate supera il Lecco e si posiziona al terzo posto. Rossettini, difensore della Roma, commenta la vittoria contro la Juventus, sottolineando un conto aperto fin dall'inizio della stagione. Nella Serie A femminile, la Roma ottiene un importante risultato contro la Juventus, mentre Milan e Napoli pareggiano 0-0.

Queste notizie provengono da una rete di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, per il quale viene gestita in esclusiva la pubblicità. La situazione attuale del calcio italiano è complessa e ricca di colpi di scena, tra scandali, trattative di mercato e risultati sportivi





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