Calcioscommesse: Indagine Shock sugli Arbitri, Rocchi e Gervasoni Indagati

Un'inchiesta della Guardia di Finanza rivela presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e nella gestione del Var, con Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni tra gli indagati per frode sportiva. Al centro dell'indagine, sospetti di condizionamenti e favoritismi in partite chiave di Serie A.

Un'indagine della Guardia di Finanza, condotta dal Nucleo operativo metropolitano, ha scosso il mondo del calcio italiano, portando alla luce presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e nella gestione del Var .

Al centro dell'inchiesta, che si avvale di intercettazioni e analisi documentali, ci sono sospetti di frode sportiva che coinvolgono figure chiave dell'arbitraggio. Attualmente, risultano indagati cinque persone note, ma il numero complessivo di iscritti nel registro degli indagati è presumibilmente più alto, considerando che alcune contestazioni riguardano concorsi di persone. L'indagine si concentra su episodi specifici di partite di Serie A, sollevando dubbi sulla regolarità di alcune decisioni arbitrali che potrebbero aver influenzato i risultati sportivi.

La tensione è palpabile negli uffici giudiziari milanesi, dove l'inchiesta è in corso da diverse settimane, e l'assenza di comunicazioni ufficiali dal 25 aprile, data in cui sono stati notificati gli inviti a comparire a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, alimenta ulteriormente la speculazione e l'attesa. Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, e Andrea Gervasoni, supervisore Var, entrambi autosospesi dalle rispettive funzioni, sono tra i principali indagati. A Rocchi vengono contestate tre ipotesi di frode sportiva.

La prima riguarda un presunto condizionamento esercitato sulla sala Var durante la partita Udinese-Parma, attraverso delle “bussate” che avrebbero influenzato le decisioni degli arbitri. La seconda accusa si riferisce a una presunta designazione arbitrale favorevole all'Inter nella trasferta di Bologna del 20 aprile 2025. La terza ipotesi sostiene che Rocchi si sarebbe attivato per evitare che Daniele Doveri, considerato “poco gradito” all'Inter, dirigesse le partite della squadra nel finale di campionato e in un'eventuale finale di Coppa Italia.

Per queste ultime due contestazioni, si ipotizza un accordo avvenuto allo stadio San Siro il 2 aprile 2025 con “più persone”. Daniele Paterna, inizialmente convocato come testimone nella vicenda di Udinese-Parma, è stato poi indagato per false informazioni rese al pubblico ministero. La sua posizione è cambiata dopo che il verbale della sua testimonianza è stato sospeso. L'indagine si estende anche ad altri episodi e figure coinvolte nel mondo arbitrale.

Andrea Gervasoni è indagato in relazione alla partita Salernitana-Modena, in cui un calcio di rigore inizialmente concesso alla squadra emiliana è stato successivamente revocato dopo l'intervento della sala Var. Luigi Nasca, che ricopriva il ruolo di Var in quella partita, è coinvolto anche nella controversa Inter-Verona, un altro match finito sotto la lente degli investigatori. In quest'ultima partita, Nasca non avrebbe richiamato l'arbitro al monitor per rivedere un contatto contestato tra Alessandro Bastoni e Ondrej Duda.

Rodolfo Di Vuolo, Avar in Inter-Verona, è anch'egli iscritto nel registro degli indagati, ma il suo legale ha sottolineato l'apertura di un fascicolo due anni fa, suggerendo che la vicenda potrebbe essere destinata all'archiviazione. L'inchiesta è nata anche da una denuncia presentata nel 2024 dall'avvocato veronese Michele Croce, tifoso del Chievo Verona, in seguito all'episodio Bastoni-Duda, e dall'esposto dell'ex assistente arbitrale di Serie A Domenico Rocca.

Il prossimo passo cruciale è fissato per il 30 aprile, con la convocazione di Rocchi e Gervasoni da parte dei magistrati, anche se la loro presenza non è ancora certa. La società Inter e i suoi dirigenti non risultano indagati nell'inchiesta, secondo quanto riferito dagli inquirenti





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