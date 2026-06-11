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Caldo africano in arrivo: la nuova ondata di giugno, temperature fino a 36 gradi. Da Roma a Milano, le città da bollino rosso

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Caldo africano in arrivo: la nuova ondata di giugno, temperature fino a 36 gradi. Da Roma a Milano, le città da bollino rosso
Caldo AfricanoOndata Di CalorePichi Fino A 37°C
📆6/11/2026 3:21 AM
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La nuova ondata di calore strutturata del mese di giugno sembra destinata a conquistare gran parte del Paese, con picchi fino a 37°C nelle pianure e nelle valli interne. L'insediamento dell'anticiclone si farà ancora più evidente da venerdì e soprattutto nel weekend, quando il tempo si farà stabile e in prevalenza soleggiato un po' ovunque, con caldo in graduale aumento soprattutto nelle regioni del Sud e sulle Isole.

Sembra destinata a conquistare gran parte del Paese, innescando la prima ondata di calore strutturata del mese di giugno. Permane ancora qualche incertezza legata alla possibile discesa di correnti fresche dai Balcani, ma la tendenza principale indica la netta affermazione dell'anticiclone.

Previsti picchi fino a 37°C nelle pianure e nelle valli interne. L'insediamento dell'anticiclone si farà ancora più evidente da venerdì e soprattutto nel weekend, quando il tempo si farà stabile e in prevalenza soleggiato un po' ovunque, con caldo in graduale aumento soprattutto nelle regioni del Sud e sulle Isole.

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Caldo Africano Ondata Di Calore Pichi Fino A 37°C Stabile E Soleggiato Calde In Graduale Aumento Regioni Del Sud E Sulle Isole

 

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