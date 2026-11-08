Caldo e bambini: 560 milioni esposti a un mese in più di stress termico

Uno studio presentato a BookCity Milano stima che 560 milioni di bambini subiscano ogni anno un mese in più di caldo pericoloso per il cambiamento climatico.

Circa 560 milioni di bambini under 10 nel mondo, pari al 43 per cento di tutti quelli di questa fascia d'età, vivono ogni anno almeno un mese aggiuntivo di stress da calore legato al cambiamento climatico causato dall'uomo. Il dato, contenuto in uno studio sul clima, sarà presentato a BookCity Milano dalla dottoranda in Scienze climatiche Rosa Pietroiusti, che lo illustrerà insieme al pediatra Fabio Mosca.

L'appuntamento è in programma il 12 novembre alle 18, presso il Laboratorio di Fondazione Mondadori, nell'anteprima della nuova sezione 0-6 della manifestazione. L'incontro sarà moderato da Matteo Caccia e affronterà i rischi per la salute dei più piccoli e i possibili rimedi.

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Come lo studio misura lo stress da calore sui bambini

Lo stress da calore nei bambini si misura quando temperatura e umidità rendono difficile termoregolarsi. Lo studio confronta la situazione attuale con l'evoluzione prevista nei prossimi anni, considerando uno scenario di +1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali intorno al 2030 e uno peggiore di +2 gradi intorno al 2060.

Secondo la ricercatrice Rosa Pietroiusti, i dati demografici e i modelli climatici mostrano che il fenomeno colpisce più duramente i Paesi a bassa latitudine e a basso reddito. In queste aree il cambiamento climatico è più rapido e la popolazione è più giovane, con l'Africa occidentale, il Sud Est asiatico e l'India indicati come esempi principali.

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Nello scenario di riscaldamento di +1,5 gradi, i bambini esposti a un mese aggiuntivo di caldo pericoloso saliranno a 620 milioni, pari al 49 per cento del totale. Con un aumento di +2 gradi nel 2060, se la temperatura non sarà contenuta, il numero raggiungerà 650 milioni, più della metà del totale.

Le Nazioni Unite, citate nello studio, ipotizzano che nella migliore delle ipotesi la temperatura possa salire fino a +1,8 gradi prima di scendere, grazie al progresso tecnologico e alla cattura di CO2. Il risultato dipende comunque dalle decisioni sulla transizione energetica e dalle scelte politiche.

Effetti del caldo sui bambini e sulle gestanti

Il caldo rende più difficile per i bambini regolare la temperatura corporea, con rischi concreti di disidratazione. Secondo Rosa Pietroiusti, i piccoli devono restare all'ombra durante le ondate di calore, perché possono facilmente disidratarsi.

Per i bambini, oltre alla disidratazione, il calore può provocare infiammazione, stress ossidativo e una diminuzione del benessere mentale. Il pediatra Fabio Mosca sottolinea che sarebbe importante adottare misure di mitigazione per ridurre gli effetti nocivi del cambiamento climatico.

Le ondate di calore rappresentano un rischio anche per le donne in gravidanza, che possono sviluppare diabete gestazionale, ipertensione e preeclampsia. I neonati sono a loro volta esposti, perché nascono più spesso pretermine e sottopeso.

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Nei Paesi ad alto reddito, i parti pretermine aumentano del 14 per cento quando si verificano ondate di calore. Questo dato dimostra che il rischio non riguarda solo le aree più povere del pianeta.

Rischi combinati e prospettive per le città

Un documento dell'Unicef segnala che già oggi 1,1 miliardi di bambini sono esposti contemporaneamente a tre fattori di rischio: siccità, inquinamento e malaria. Gli effetti del caldo si sommano dunque a quelli dell'inquinamento derivante dai combustibili.

Secondo le Nazioni Unite, nel 2050 il 70 per cento della popolazione mondiale vivrà nelle città. Questo scenario rende più complessa la protezione dei bambini dal calore, soprattutto nei contesti urbani più esposti.

In Italia, l'estate appena trascorsa è stata la più calda dal 1950, come ricordato nel contesto dell'iniziativa. Le prime piogge autunnali hanno offerto un sollievo, ma il tema resta centrale per le famiglie, che si preoccupano soprattutto di proteggere anziani e bambini.

BookCity Milano 0-6 si svolgerà dal 23 al 29 novembre 2026, negli stessi giorni della manifestazione dedicata agli adulti. Il palinsesto include letture animate, laboratori creativi, spettacoli e incontri per i genitori, nell'ambito della Sfida Anita, L'infanzia prima.