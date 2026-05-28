Caldo estremo e tennis: la Sima lancia l'allarme sui rischi per la salute

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha lanciato un allarme sui rischi dell'attività sportiva con temperature elevate, in particolare per il tennis. Il presidente della Sima, Alessandro Miani, ha sottolineato i principali rischi sanitari per i giocatori e l'importanza di valutare il calore percepito realmente sul campo.

Il caldo estremo sta causando preoccupazione tra gli appassionati di tennis e non solo. La Società Italiana di Medicina Ambientale ( Sima ) ha infatti lanciato un allarme sui rischi dell' attività sportiva con temperature elevate.

In particolare, il presidente della Sima, Alessandro Miani, ha sottolineato che i principali rischi sanitari per i giocatori sono disidratazione, squilibri elettrolitici, crampi da calore, esaurimento da calore, sincope, colpo di calore, rabdomiolisi, danno renale acuto, riduzione della performance cognitiva e motoria, ustioni solari e rash da calore. Nel tennis, dove le partite possono durare ore, si sommano esposizione solare, sforzo intermittente ad alta intensità, superfici che accumulano calore, umidità, ridotta ventilazione e tempi di recupero spesso insufficienti.

Miani ha inoltre sottolineato l'importanza di valutare il calore percepito realmente sul campo, integrando umidità, radiazione solare, vento, ombra disponibile e materiale della superficie. La protezione della salute non può essere lasciata alla percezione individuale del giocatore o alla sola temperatura dell'aria: servono indicatori ambientali corretti, protocolli chiari, formazione del personale e misure di raffreddamento già predisposte prima che compaiano i sintomi





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Caldo Estremo Tennis Sima Salute Rischi Sanitari Attività Sportiva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sette morti in Francia a causa dell'ondata di caldoLa temperatura media in Francia è salita a 24,8 gradi Celsius, il giorno più caldo di maggio registrato nella storia del paese. Il governo ha ordinato misure di protezione per gli eventi sportivi e la Bretagna è stata sottoposta a un'allerta di livello arancione.

Read more »

Caldo da record al Roland Garros, Ruud esasperato: 'Mi sentivo uno zombie, avevo le vertigini'Parigi è una fornace e il norvegese racconta la sofferenza provata in campo durante il match vinto contro Safiullin. Anche il pubblico in difficoltà

Read more »

Sette decessi e canicoli: Francia in allerta per il caldoLa Francia è in allerta per il caldo, con sette decessi legati o indirettamente al caldo. Due persone sono morte mentre facevano sport in condizioni di caldo record per il mese di maggio. Le temperature massime si attesteranno tra i 33 e i 36 gradi, mentre alcune zone raggiungeranno i 35 gradi. Gli otto dipartimenti in allerta arancione sono: Finistère, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Loire-Atlantique.

Read more »

Caldo in Francia: tennis cambia naturaIl tennis cambia natura in condizioni di caldo intenso, con l'aria meno densa e la palla che viaggia più veloce. I giocatori si adattano alle nuove condizioni, ma la tensione delle corde può essere un'opzione per mantenere il controllo.

Read more »