Caldo estremo nelle carceri italiane: sovraffollamento e condizioni insalubri spingono al limite la dignità dei detenuti

Le autorità penitenziarie affrontano un'emergenza sanitaria aggravata dal caldo estivo, con celle che diventano forni, acqua scarsa e un sovraffollamento chronico. La Corte Europea ha richiesto standard minimi di spazio, luce e ventilazione, ma la realtà rimane ben al di sotto di tali criteri, contribuendo a un aumento dei decessi e dei suicidi in carcere.

Le condizioni ambientali all'interno delle carceri italiane stanno suscitando un nuovo allarme, soprattutto durante la stagione estiva, quando le temperature interne raggiungono livelli quasi insopportabili.

Gli esperti denunciano che le celle, per loro natura, fungono da caldaie naturali: d'estate diventano veri e propri forni, d'inverno trasformano la struttura in un frigorifero. Le finestre sono spesso sbarrate, le porte blindate impediscono qualsiasi ventilazione, e l'aria, per quanto cercasse di circolare, incontra l'opacità dei muri di cemento e il corpo di migliaia di detenuti costretti a vivere in spazi angusti.

In questo contesto, la mancanza di acqua potabile è una costante; molte strutture non garantiscono nemmeno l'accesso a un flusso d'acqua sufficiente per le necessità igieniche di base. Secondo i dati più recenti, la popolazione carceraria italiana ha superato di gran lunga la capacità progettuale degli istituti: 64.436 persone sono attualmente rinchiuse in strutture pensate per ospitare solo 46.318 detenuti, con un incremento medio di sei e mezzo nuovi internati al giorno negli ultimi quattro anni.

Questo sovraffollamento accentua la crisi climatica interna, poiché ogni nuovo arrivato aggiunge un carico di calore al già saturo microclima delle celle





ilfoglio_it / 🏆 30. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carcere Caldo Estivo Sovraffollamento Diritti Umani Salute

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Perché ci sentiamo già stanchi con il caldo di maggio: cosa succede davvero al corpoLe prime ondate di calore arrivate gia a fine maggio stanno modificando energia, pressione e concentrazione molto prima dell’estate.

Read more »

Queste sono le piante da avere in casa per contrastare il caldoOndate di caldo e bollette alle stelle spingono sempre più italiani verso scelte green per rinfrescare la casa: ecco quali piante scegliere

Read more »

Estate a maggio, picco del caldo: ecco le città più roventiLe previsioni meteo

Read more »

“Dal caldo record ai temporali estremi: cosa sta per succedere all’Italia nelle prossime oreItalia tra caldo estremo e cambiamento improvviso del tempo: dopo le temperature record arriva una fase di forte instabilità con 48 ore di temporali, raffiche di vento e possibili grandinate.

Read more »