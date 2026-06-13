Caldo in arrivo, ma l'ondata di calore estrema per ora resta lontana

L'Italia entra in una fase estiva con temperature sopra la media, ma senza valori estremi. L'analisi delle minime notturne e dei fattori di stress termico spiega perché il disagio potrebbe essere maggiore nonostante le massime non record. Previsioni dettagliate e confronto con l'ondata di caldo del giugno 2024.
L'Italia si prepara ad affrontare una fase estiva con temperature superiori alla media, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro, ma per ora senza valori estremi.
Per valutare il reale disagio termico occorre considerare non solo le massime ma anche le minime notturne: le cosiddette notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, impediscono il recupero fisiologico del corpo e aumentano lo stress termico, in particolare per anziani, bambini e persone fragili. I modelli previsionali indicano la persistenza di un anticiclone subtropicale per i prossimi 4-5 giorni, con caldo di matrice azzorriana nel weekend e possibile aumento delle temperature da metà settimana per l'afflusso di aria nordafricana.
Si prevedono massime diffusamente oltre i 33-34 gradi, con punte di 36-37 gradi in pianura e valori vicini ai 30 gradi a 1.000 metri di quota. Tuttavia, nonostante il possibile raggiungimento di 40 gradi nel prossimo weekend, l'intensità resta inferiore rispetto all'ondata di caldo eccezionale di fine giugno 2024, quando leTemperature a 850 hPa toccarono i +27°C e al suolo si superarono i 42-44 gradi.
A livello territoriale, le zone più calde saranno la Valpadana e le valli del Centro, mentre le coste adriatiche e la Liguria registreranno valori più contenuti grazie all'influenza marina. Anche al Sud e sulle Isole il caldo sarà presente ma disomogeneo. Infine, sebbene il NOAA abbia dichiarato l'inizio di El Niño, il suo impatto diretto sul caldo estivo europeo è limitato: può amplificare scenari estremi attraverso le teleconnessioni atmosferiche ma non garantisce automatiche ondate di calore in Italia
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