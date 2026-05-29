Caldo intenso nel weekend: allerta arancione per Bologna e Brescia, temporali in arrivo e trend climatico globale in deterioramento

Il ministero della Salute ha emesso allerta arancione per Bologna e Brescia domenica 31 maggio, con 23 città in giallo e solo tre in verde. Dopo una temporanea flessione termica con temporali, si tornerà a un caldo pesante con picchi di 33-34°C e umidità elevata in Pianura Padana. Una perturbazione atlantica potrebbe portare instabilità al Centro-Nord, mentre il trend globale mostra anomalie termiche in aumento fino al 2030.

Il fine settimana sarà caratterizzato da un ritorno del caldo intenso in diverse aree d'Italia, in particolare nella Pianura Padana . Secondo il bollettino del ministero della Salute aggiornato al 29 maggio, domenica 31 maggio le città di Bologna e Brescia segneranno il livello di allerta arancione, mentre ventitré città saranno in giallo e solo Bari, Campobasso e Genova manterranno il bollino verde.

Il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it prevede una temporanea e marginale flessione termica legata al passaggio di una fase instabile che porterà temporali sulla Pianura Padana, in Emilia e nel Nord-Ovest, e successivamente lungo l'Appennino fino alle coste tirreniche, con possibili rovesci intensi in Bassa Toscana, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia. Tuttavia, il vero protagonista del weekend sarà il ritorno del caldo "pesante": domenica i termometri potranno raggiungere picchi di 33-34 °C, accompagnati da un'umidità elevata, soprattutto nel bacino padano tra Mantovano e Ferrarese, dove l'Heat Stress Index segnerà valori molto alti.

La configurazione meteorologica del ponte del 2 giugno presenta una doppia faccia: soleggiata il primo giugno, temporalesca per la Festa della Repubblica, e da mercoledì 3 giugno una forte perturbazione atlantica potrebbe colpire il Centro-Nord con fenomeni intensi. L'esperto Marco M.M. su X specifica che non ci sarà un "ribaltone" completo, ma nella prima metà della prossima settimana correnti atlantiche renderanno il tempo meno caldo e più instabile al Centro-Nord, contemperature più contenute, nubi, piogge e rovesci; al Centro-Sud il clima rimarrà estivo ma con caldo moderato.

Il trend strutturale del riscaldamento globale è confermato dalla WMO: nel quinquennio 2026-2030 sono attese temperature anomale, con almeno un nuovo record globale prima del 2030, e le anomalie termiche rimarranno ben al di sopra della soglia preindustriale, rendendo ogni temporanea rinfrescata solo una pausa breve prima del ritorno del calore





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