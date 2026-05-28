Caldo record a maggio: le aule senza condizionatori mettono a rischio studio e salute

L'ondata di calore eccezionale di maggio ha trasformato le scuole in forni, con l'89% degli edifici privi di refrigerazione. Esperti denunciano danni alla concentrazione e chiedono interventi urgenti per proteggere il diritto allo studio.

L'ondata di caldo eccezionale che ha colpito l'Italia a maggio, con temperature da pieno agosto, ha trasformato le aule scolastiche in ambienti insostenibili, mettendo a dura prova studenti e insegnanti negli ultimi giorni di lezione prima della chiusura estiva.

Secondo i dati, l'89% degli istituti italiani è sprovvisto di sistemi di refrigerazione adeguati, costringendo la comunità scolastica a resistere in condizioni di caldo afoso senza adeguati strumenti di difesa. Questa situazione non è solo una questione di disagio, ma costituisce un grave ostacolo all'apprendimento: gli esperti confermano che ambienti troppo caldi compromettono la concentrazione e riducono il rendimento degli studenti, un danno particolarmente significativo in vista degli esami di fine anno.

Il problema è destinato ad aggravarsi: le proiezioni per il 2050 indicano un aumento delle temperature medie, mentre il patrimonio edilizio scolastico nazionale mostra gradi di vulnerabilità strutturale, con edifici spesso fatiscenti e privi di manutenzioni adeguate. L'installazione di condizionatori in tutte le aule rappresenterebbe un investimento enorme, di difficile sostenibilità per molte scuole, soprattutto quelle pubbliche.

Parallelamente, si discute di soluzionialternative come la revisione dei calendari scolastici per evitare le ondate di calore più intense, una proposta che tuttavia solleva complessità organizzative e potrebbe ridurre la durata dell'anno didattico. La questione evidenzia la crescente incapacità del sistema di proteggere il diritto allo studio in un contesto di emergenza climatica, richiedendo interventi strutturali urgenti e una pianificazione attenta per garantire condizioni ambientali minime in ogni istituto





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