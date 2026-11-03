Caldo, sonno e caffeina: nuovi rischi cardiovascolari secondo l'American Heart Association

Studio AHA 2026: ondate di calore aumentano arresti cardiaci, l'irregolarità del sonno e la caffeina minacciano il cuore. Analisi dettagliata dei dati.

Il caldo estremo sta diventando sempre più frequente in molte parti del mondo, creando nuove insidie per la salute pubblica. Le bevande energetiche e i prodotti stimolanti sono ormai ultra diffusi, specialmente tra i giovani under 35. Anche gli alti e bassi sull'orario e la durata del sonno, legati al lavoro e ai frenetici tempi moderni, rappresentano un problema crescente. I cardiologi della società scientifica American Heart Association discuteranno gli studi più recenti nei prossimi giorni a Chicago, dove si terranno le Sessioni scientifiche 2026.

Impatto climatico sui ricoveri cardiaci

Le temperature sopra i 32 gradi negli Stati Uniti aumentano significativamente i ricoveri per arresto cardiaco extraospedaliero nelle unità di terapia intensiva. La ricerca preliminare indipendente presentata al Simposio di Scienze della rianimazione analizza il nodo dell'effetto del climate change. I dati mostrano un aumento del 45% dei ricoveri quando le temperature superano i 32 gradi, rispetto ai giorni a 29 gradi. Inoltre, il tasso di ospedalizzazione sale del 102% quando la temperatura supera i 36 gradi, avvicinandosi ai 98 Fahrenheit.

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Secondo gli autori, il caldo non sembra aver influenzato negativamente gli esiti complessivi dei ricoverati sotto ondate di calore rispetto ad altri periodi. I tassi di decesso e la durata dell'ospedalizzazione sono rimasti pressoché invariati durante questi eventi climatici estremi. Il ricercatore Peter Graffy dell'Università di Chicago sottolinea che gli effetti non si esauriscono con l'arrivo dell'ambulanza in ospedale.

Irregolarità del sonno e rischio cardiovascolare

Mantenere un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per proteggere il cuore, come evidenzia un'altra ricerca preliminare indipendente. I continui alti e bassi nell'orario e nella durata del riposo hanno un impatto negativo significativo sulla salute cardiovascolare. Gli autori hanno analizzato oltre un milione di notti di sonno di oltre 10mila adulti nel programma di ricerca All of Us dei National Institutes of Health. Ogni individuo ha indossato un dispositivo di monitoraggio dell'attività fisica per raccogliere dati precisi sulle abitudini notturne.

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Le variazioni nell'orario del sonno da una notte all'altra, in un arco di circa sei mesi, sono associate a un rischio maggiore del 20-23% di eventi cardiaci gravi. Questi includono infarto, ictus e insufficienza cardiaca, che rappresentano le minacce principali per i soggetti vulnerabili. Un aumento di 29 minuti nella variazione della durata del sonno è collegato a un rischio maggiore del 24% di eventi cardiovascolari combinati.

Nguyen Minh Tuan Viet, neuroscienziato del Boston Children's Hospital e della Harvard Medical School, nota che la mancanza di regolarità del sonno è collegata a una gamma di patologie cardiache più ampia del previsto. L'irregolarità è spesso dovuta al fine settimana, quando il venerdì sera si va a dormire più tardi, oppure al lavoro su turni. Viet suggerisce di andare a letto sempre alla stessa ora durante la settimana e di svegliarsi sempre alla stessa ora ogni mattina per migliorare la regolarità.

Bevande energetiche e caffeina: i dati FDA

Un'altra ricerca presentata a Chicago accende un faro sulle bevande contenenti caffeina e i loro effetti negativi. Una revisione di oltre 28mila segnalazioni di eventi avversi pervenute alla FDA in otto anni, dal 2017 al 2025, ha evidenziato rischi seri. Questi prodotti sono stati collegati a gravi patologie cardiache con una frequenza significativamente superiore ad altri prodotti.

Le ondate di calore stanno diventando più frequenti e intense, causando un ulteriore sovraccarico per le comunità e i servizi di emergenza. Gli ospedali devono far fronte all'afflusso di malattie legate al clima, mettendo a dura prova la già limitata capacità delle unità di terapia intensiva. I risultati mostrano che il caldo è associato a un maggior numero di ricoveri per arresto cardiaco e a una maggiore necessità di interventi di terapia intensiva avanzata. La combinazione di fattori climatici, abitudini di sonno errate e consumo di stimolanti rappresenta una minaccia complessa per la salute pubblica moderna. Le Sessioni scientifiche 2026 a Chicago rappresenteranno un momento cruciale per analizzare queste interazioni pericolose e definire strategie preventive efficaci per la popolazione globale.