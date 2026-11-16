Calendari Avvento Lusso: Skims Flop, Dior e Chanel Errori

Analisi dei calendari dell'avvento di lusso: dal flop di Skims di Kim Kardashian ai costi elevati di Dior e Chanel. Scopri prezzi, scandali e tendenze.

I calendari dell'avvento sono evoluti da semplici oggetti natalizi a prodotti di lusso che generano polemiche globali, con prezzi che arrivano a decine di migliaia di euro. Il mercato è dominato da brand di cosmetici e gioielleria, mentre quelli tradizionali stanno perdendo spazio.

Il fenomeno dei calendari dell'avvento di lusso

Un tempo composti da 24 bigliettini con frasi sacre o 24 cioccolatini per il conto alla rovescia natalizio, oggi questi prodotti sono diventati oggetti del desiderio. Spesso vanno sold out tra settembre e ottobre e finiscono al centro di casi mediatici, come accaduto recentemente per il brand di Kim Kardashian. Le sorprese non sono più tali, poiché video su Instagram e TikTok svelano in anteprima il contenuto, togliendo il brivido della scoperta quotidiana.

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Nonostante la resistenza di alcuni creatori manuali e il lancio di prodotti come quello di Meghan Markle, il mercato è dominato da proposte di alta gamma. Le cifre parlano chiaro: Dior chiede circa 1.120 euro per la sua edizione limitata, mentre una versione esclusiva simile a una casa delle bambole costa 7.500 euro, prodotta in soli 170 esemplari. Anche la maison britannica Annoushka offre il My Christmas in charms 2026 a 42.180 euro, con tempi di attesa di quattro settimane.

Lo scandalo Skims e la risposta di Kim Kardashian

Il brand di moda Skims, fondato da Kim Kardashian, è stato travolto da critiche dopo il lancio del suo calendario. Il prezzo di 148 dollari, corrispondenti a circa 138 euro, si è rivelato ingiustificato per il contenuto: un portachiavi, elastici per capelli e bretelle color carne. Su TikTok, i creator hanno paragonato il contenuto a ciò che si ritrova sotto i divani durante le pulizie, definendolo il calendario dell'avvento più brutto dell'anno e valutandolo realmente solo 12 dollari.

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La reazione del brand è stata immediata. Attraverso una nota riportata dal magazine statunitense Page Six, i portavoce di Skims e Kardashian hanno annunciato che l'azienda ha contattato personalmente ogni cliente. È stata offerta la scelta tra un rimborso completo o un credito Skims da utilizzare per l'acquisto di altri prodotti, in un chiaro tentativo di gestire la crisi reputazionale.

Precedenti storici: Sephora e Chanel

Questo non è il primo caso di delusione per i clienti appassionati di bellezza. Nel 2024, Sephora ha ricevuto durissime critiche per il suo cofanetto riservato agli iscritti al programma fedeltà Beauty Insider. Il prodotto, riscattabile con 2.500 punti ottenuti negli Stati Uniti con ogni dollaro speso, è stato descritto dalla beauty influencer Alexandria Ryan come il peggior calendario dell'avvento mai visto. In un video con oltre 460 mila visualizzazioni, è emerso che per mille dollari quasi tutte le sorprese erano in versione mini.

Anche il creator Sean Anthony ha partecipato alla polemica su TikTok, definendo il prodotto una presa in giro. La storia si ripete dal 2021, quando Chanel ha lanciato il suo primo calendario dell'avvento in occasione dei 100 anni del profumo Chanel N° 5. Il costo di 825 euro non ha rispettato le aspettative, con una tiktoker che ha trovato adesivi all'interno di una casella di grandi dimensioni. Il video è diventato virale, superando i 40 milioni di visualizzazioni complessive.

Reazioni aziendali e futuro del settore

Di fronte allo scandalo Chanel, l'allora presidente della maison, Bruno Pavlovsky, ha dichiarato a Women's Wear Daily che non era nelle intenzioni dell'azienda deludere i clienti. Ha ammesso che è necessario fare più attenzione e ha promesso maggiore cautela per il futuro. Mentre i brand di lusso cercano di giustificare i prezzi elevati, i consumatori rimangono scettici, influenzati dalla trasparenza dei social media.

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I brand più accessibili tra i 60 e i 150 euro, come Dodo, Guerlain, Jo Malone e Armani Beauty, continuano a offrire proposte alternative. Tuttavia, la tendenza verso prodotti di alta gamma espone i marchi a rischi significativi di reputazione. La delusione dei clienti, amplificata dagli influencer, costringe le aziende a ripensare le strategie di marketing e la qualità dei prodotti offerti in questa stagione.