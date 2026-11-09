Calendario Btp e Bot novembre 2026: date aste e rendimenti

Scopri il calendario delle aste Mef per novembre 2026. Date, importi e rendimenti attesi per Btp, Bot e titoli indicizzati. Guida completa agli investimenti.

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato il calendario ufficiale per le emissioni di titoli di Stato nel mese di novembre 2026, strutturando un programma di collocamenti che coinvolge principalmente Buoni Ordinari del Tesoro e Buoni del Tesoro Poliennali. L'attività di collocamento è prevista per iniziare il 11 novembre e concludersi il 27 novembre, con un focus su strumenti a breve e medio termine e su prodotti indicizzati all'inflazione.

Calendario Aste e Tipologie di Titolo

Il piano di finanziamento del Ministero dell'Economia per il mese in corso prevede due specifiche aste dedicate ai Buoni Ordinari del Tesoro, due collocamenti per titoli a medio-lungo termine e un unico appuntamento riservato ai Btp Short e ai Btp Eui, quest'ultimo indicizzato all'inflazione europea. A differenza di quanto avvenuto nel mese precedente con il successo dei prodotti riservati ai risparmiatori privati, per novembre non sono attualmente programmate nuove emissioni straordinarie destinate specificamente alle famiglie.

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Dettaglio Date e Procedure di Regolamento

Le operazioni del mese si articolano in una serie precisa di date operative che distinguono chiaramente la fase di aggiudicazione da quella di regolamento finanziario. Il programma inizia il 11 novembre con il collocamento di Btp Short e Btp Eui, il cui regolamento è fissato per il 13 novembre. Il giorno successivo, giovedì 12 novembre, avranno luogo le aste per i titoli a medio-lungo termine, con la conclusione finanziaria prevista per il 16 novembre.

La fase finale del calendario prevede due appuntamenti di fine mese. Giovedì 26 novembre si terrà la seconda asta mensile di Buoni Ordinari del Tesoro, con regolamento il 30 novembre, mentre un ulteriore collocamento si perfezionerà il 1° dicembre. È fondamentale notare che la distinzione tra data dell'asta e data di regolamento ha valore operativo: il primo giorno determina l'assegnazione dei titoli, mentre il secondo perfeziona giuridicamente l'acquisto per i partecipanti.

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Rendimenti Recenti e Performance di Mercato

Analizzando i dati recenti forniti dal Ministero dell'Economia, i Buoni Ordinari del Tesoro collocati l'8 ottobre hanno registrato un rendimento medio ponderato lordo del 3,175% con scadenza il 14 ottobre 2027. La settimana precedente ha visto l'emissione di 4,5 miliardi di euro in titoli già circolanti, portando il valore totale dei Bot in circolazione a 143,93 miliardi di euro alla fine di ottobre.

Nel segmento dei Buoni del Tesoro Poliennali, l'ultimo collocamento di ottobre ha raccolto complessivamente 7,75 miliardi di euro, con il decennale con cedola del 4% e scadenza 1° ottobre 2036 che ha visto ordini superare l'offerta del 50%. I rendimenti registrati nei quinquennali sono stati del 4,02% per il titolo con cedola del 3,95% e del 3,90% per quello con cedola del 3,50%, dimostrando una domanda robusta per i prodotti a medio termine.

Btp Valore e Proiezioni Fine Anno

Sebbene non ci siano nuove emissioni per famiglie in novembre, il successo del recente doppio collocamento di Btp Valore e Btp Valore Insieme resta un riferimento cruciale. Il Btp Valore tradizionale ha raccolto 12,07 miliardi con tassi progressivi che arrivano al 4,75% nel quinto anno, mentre il Btp Valore Insieme ha ottenuto 4,55 miliardi con una cedola unica del 22,70%.

Per il quarto trimestre, il Ministero dell'Economia stima emissioni nette comprese tra 28 e 38 miliardi di euro, considerando anche i titoli in scadenza. Il programma indica come principale nuova emissione il Btp quinquennale con scadenza 1° febbraio 2032, confermando la strategia di finanziamento del Tesoro italiano per i prossimi mesi con ulteriori tranche previste per scadenze fino al 2036.