Calendario fase a eliminazione diretta Mondiali 2026: tutti gli orari e le sedi dei match

Il percorso verso la finale dei Mondiali 2026, con il calendario completo dei sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali. Tutte le partite della fase a eliminazione diretta con date, orari e stadi negli USA, Canada e Messico

Il calendario completo della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 è stato reso noto, con la competizione che prenderà il via domenica 28 giugno e si concluderà con la finale in programma domenica 19 luglio alle ore 21:00 al MetLife Stadium di East Rutherford.

La fase a gironi, articolata in sedici gruppi, ha visto un crescendo di emozioni e ha determinato le sedici squadre che si qualificano per i sedicesimi di finale, insieme alle migliori terze classificate. I sedicesimi di finale si disputeranno in diverse sedi negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, con match che si giocheranno in stadi di grande capacità e fama internazionale.

Il percorso verso la finale prevede una serie di turni eliminatori: sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali, prima dell'atto conclusivo. Tra i match di spicco della fase a eliminazione diretta spiccano quelli che vedranno impegnate le favorite della competizione, con la Francia campione in carica che mira a confermare il titolo, l'Argentino campione uscente che cerca il bis e il Brasile che punta a coronare il proprio percorso con il sesto titolo.

Anche le nazionali europee come Germania, Spagna, Inghilterra e Portogallo sono in lizza per la vittoria finale, così come le sorprese della fase a gironi che potranno creare problemi alle grandi potenze. La distribuzione geografica delle partite è stata studiata per ottimizzare gli spostamenti delle squadre e massimizzare l'interesse dei tifosi in tutto il Nord America.

Gli stadi selezionati, tra cui l'AT&T Stadium di Arlington, il SoFi Stadium di Inglewood e il MetLife Stadium di East Rutherford, offriranno un palcoscenico di alto livello per le sfide decisive. La finale, che si terrà nel New Jersey, promette di essere un evento globale di straordinaria portata, con miliardi di spettatori previsti in diretta televisiva e streaming.

Ogni partita della fase a eliminazione diretta avrà un altissimo coefficiente di difficoltà, poiché non sono ammessi errori: una sola sconfitta significa l'eliminazione immediata. Questo formato, inaugurato con i Mondiali 2026, prevede 48 squadre partecipanti, un numero superiore rispetto alle edizioni precedenti, e una struttura complessa che tiene conto dei piazzamenti nei gironi. Le sedicesime squadre qualificate, insieme alle otto migliori terze, formeranno un tabellone che potrebbe riservare incroci spettacolari già dai primi turni.

I tifosi attendono con ansia ledecisioni dei commissari tecnici, le condizioni fisiche dei giocatori e le strategie che saranno adottate in queste partite da dentro o fuori. La pressione sarà altissima, specialmente per le nazionali con aspettative elevate. La fase a eliminazione diretta inizierà ufficialmente il 28 giugno con i sedicesimi di finale, che vedranno scendere in campo le squadre qualificate dai gironi A, B, C, D, F e quelle classificatesi terze in altri gruppi.

Le partite si susseguiranno senza sosta fino agli ottavi, che si disputeranno tra il 5 e il 6 luglio in diverse sedi, tra Filadelfia, Città del Messico, Seattle e Vancouver. I quarti di finale sono programmati tra il 9 e il 10 luglio, con match al SoFi Stadium di Inglewood e all'Arrowhead Stadium di Kansas City. La semifinale del 15 luglio si terrà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, mentre la finale del 19 luglio chiuderà il torneo al MetLife Stadium.

Ogni incontro sarà trasmesso in diretta mondiale e genererà un'enorme mobilitazione di tifosi, molti dei quali seguiranno le squadre in trasferta attraverso il Nord America. L'organizzazione ha previsto misure speciali per la sicurezza e la logistica, considerando il grande numero di partecipanti e spettatori. Le città ospitanti hanno preparato festival e eventi collaterali per celebrare la competizione, trasformando il torneo in una festa del calcio internazionale.

I protagonisti assoluti saranno i giocatori, che avranno l'opportunità di scrivere pagine indelebili della storia del calcio. Per molti, questa sarà l'ultima chance di vincere un Mondiale, mentre per altri sarà l'occasione per affermarsi definitivamente. La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 si preannuncia therefore come una delle più avvincenti e imprevedibili di sempre, con un equilibrio tra le nazionali mai così marcato.

Il calendario fitto e gli spostamenti tra coast potrebbero influire sulle prestazioni, rendendo ogni partita una battaglia tattica e atletica. I tecnici dovranno gestire attentamente le rotazioni e le energie, poiché il torneo si svolge in un arco temporale relativamente breve con ritmi serrati. La preparazione atletica e mentale sarà fondamentale per affrontare un percorso potenzialmente insidioso.

I tifosi di tutto il mondo sono pronti a vivere questa esperienza collettiva, con le piazze virtuali e reali che si tingeranno dei colori delle nazionali preferite. Il calcio, ancora una volta, dimostra il suo potere di unire e appassionare miliardi di persone. La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 sarà un momento storico per lo sport, con il primo torneo a 48 squadre e la prima finale nel Nord America dal 1994.

Le aspettative sono altissime e la competizione promette di superare ogni record di audience e engagement. La sfida per la Coppa del Mondo è appena iniziata e il mondo intero guarderà con attenzione l'evolversi di questa kermesse calcistica senza precedenti





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