Calendario scolastico 2026/2027: vacanze e ponti da segnare

Il calendario scolastico 2026/2027 è già disponibile: poche festività infrasettimanali, ma vacanze natalizie e pasquali confermate. Le regioni definiscono le date, con un primo quadrimestre senza pause.

L'ultimo giorno di scuola è passato da appena quarantotto ore. I ragazzi hanno dormito senza mettere la sveglia per la prima volta dopo mesi. Insomma, l'estate è appena iniziata, ma già si guarda al prossimo anno scolastico.

Il calendario scolastico 2026/2027 è già disponibile, e le famiglie iniziano a programmare le vacanze e i ponti. La macchina organizzativa della scuola non si ferma mai davvero, e fortunatamente, dicono i genitori, visto che, bene o male, per dieci mesi all'anno si vive in funzione delle date scolastiche. Sapere il rientro a settembre, le festività e gli esami di riparazione è fondamentale anche per organizzare le ferie estive. Volenti o nolenti, si guarda già adesso al prossimo anno.

Ogni regione ha la propria autonomia nel fissare le date, e il risultato è che, dove c'è sempre qualcuno che inizia prima e qualcuno che riesce ad allungare l'estate di qualche giorno in più. Le lezioni sono finite da pochi giorni ma il calendario scolastico 2026/2027 è già disponibile.

Le vacanze scolastiche mettono in crisi oltre un genitore su tre durante l'estate, e quasi tutte le festività cadono di domenica, privando i ragazzi di quei piccoli regali che un lunedì o un venerdì festivo con chiusura delle scuole offrono. Una novità che sulla carta sarebbe stata una buona notizia, ma in realtà comporta una lunga sequenza di settimane senza interruzioni. In sostanza, dall'inizio di settembre fino a metà dicembre, la settimana scolastica scorre senza una sola interruzione infrasettimanale.

L'unica eccezione è il 1° novembre, che cade di lunedì, e questo permette a molte scuole di aggiungere il ponte del lunedì precedente, costruendo un fine settimana lungo di quattro giorni. Dopo tre mesi filati, è quasi commovente. Le scuole chiuderanno, come di consueto tra il 23 e il 24 dicembre e riapriranno dopo l'Epifania, il 6 gennaio 2027. Una pausa, la più lunga dell'anno, che servirà soprattutto a recuperare le energie accumulate nei mesi precedenti.

Per la Pasqua, le scuole fermeranno da giovedì 25 a martedì 30 marzo 2027, una settimana abbondante che a marzo è sempre benvenuta per la maggior parte delle regioni. Quest'anno, inoltre, si registra una particolarità: il 25 aprile cade di domenica, quindi nessun ponte aggiuntivo. Il 1° maggio è sabato, il che potrebbe permettere a molte scuole di chiudere anche il venerdì precedente, creando un lungo weekend.

Il 2 giugno, festa della Repubblica, cade di mercoledì, quindi poche possibilità di ponte. Insomma, il prossimo anno scolastico sarà caratterizzato da un primo quadrimestre particolarmente intenso, senza pause, e da un secondo quadrimestre con le tradizionali vacanze natalizie e pasquali. Le famiglie sono invitate a consultare i calendari regionali per eventuali variazioni locali. La programmazione estiva, intanto, è già cominciata, tra campi solari e viaggi, ma con un occhio sempre rivolto al calendario scolastico





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