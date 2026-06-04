California: primarie lente ma chiare, Hilton in testa tra repubblicani e democratici divisi

Le primarie californiane del 2 giugno vedono in testa il repubblicano Steve Hilton, seguito dai democratici Becerra e Steyer. Il sistema elettorale unico dello stato favorisce la frammentazione, ma i trend indicano una sfida finale tra repubblicani e democratici. Il ritiro di Pelosi e il silenzio di Harris segnano una svolta politica.

In California , lo stato più tecnologico e glamour degli USA, il conteggio dei voti delle primarie del 2 giugno procede con lentezza, affidandosi ancora al sistema postale.

Dopo una settimana, solo il 60% dei voti è stato scrutinato, ma i trend sono già chiari. In testa c'è il repubblicano Steve Hilton con il 28%, seguito dai democratici Xavier Becerra (26%) e Tom Steyer (20%), mentre il repubblicano Chad Bianco è quarto all'11%. Il sistema delle primarie californiane è unico: tutti i candidati, indipendentemente dal partito, competono in un'unica corsa, e i primi due classificati si sfidano poi a novembre.

Questo meccanismo favorisce la frammentazione dei voti, ma quest'anno ha prodotto un risultato tradizionale: un repubblicano contro un democratico. Hilton, ex consigliere di David Cameron e sostenuto da Trump, ha un passato controverso legato alla Brexit. Bianco, invece, incarna il Maga più ortodosso, ma è rimasto indietro. La sfida finale sarà tra Hilton e uno dei due democratici, probabilmente Becerra, che potrebbe diventare il prossimo governatore.

Le primarie per l'undicesimo distretto della Camera confermano questa tendenza: i primi quattro sono tutti democratici, segno della forza del partito nello stato. Questo distretto era la roccaforte di Nancy Pelosi, che dopo la sconfitta di due anni fa ha annunciato il ritiro, citando l'età (86 anni) ma più probabilmente per le critiche ricevute per aver spinto Biden a ritirarsi. Il suo addio segna la fine di un'era per la California e per il Partito Democratico.

Intanto, Kamala Harris, un'altra figura californiana di spicco, è rimasta in silenzio durante queste primarie, alimentando voci su un possibile divorzio e su future ambizioni presidenziali. Jill Biden, invece, ha rotto il silenzio, criticando apertamente chi ha costretto il marito a lasciare la corsa presidenziale. Con Trump che continua a spaccare la Nato e ad aumentare i dazi, e la benzina in California a 6,20 dollari al gallone, il panorama politico è incerto.

Queste primarie non solo decideranno il prossimo governatore, ma anche il futuro del Partito Democratico in California e oltre





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