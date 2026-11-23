La corte rumena ha disposto gli arresti domiciliari per Calin Georgescu, indagato per una frode da 1.1 milioni di euro, in attesa del giudizio.

Il giudice rumeno ha stabilito ufficialmente che Calin Georgescu, ex candidato filorusso e favorito nelle presidenziali del 2024 cancellate, resterà agli arresti domiciliari invece che in custodia cautelare. Questa decisione finale, emanata lunedì 23 novembre, conclude un acceso contenzioso legale durato settimane e segna un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che vede Georgescu indagato per truffa.

Dettaglio della frode da 1.1 milioni di euro

L'indagato è stato formalmente incriminato questo mese con l'accusa di aver orchestrato un complesso schema fraudolento di dimensioni significative. Gli investigatori della DIICOT, l'unità rumena specializzata nella lotta alla criminalità organizzata, hanno documentato un danno economico stimato in 1.1 milioni di euro, che corrisponde a 1.2 milioni di dollari al cambio attuale. Le autorità accusano Georgescu di aver diretto questa operazione finanziaria illecita, una accusa che lui respinge categoricamente definendola una montatura politica.

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Contesto politico e elezioni del 2024

La vicenda si inserisce nel caos politico generato dall'annullamento delle elezioni presidenziali rumene nel dicembre 2024. Quell'evento storico fu causato da sospettate interferenze russe a favore di Georgescu, un duro critico della NATO, di Bruxelles e del sostegno occidentale fornito all'Ucraina. Sebbene Mosca abbia negato ogni accusa, la Corte Costituzionale decise di invalidare il voto. Le elezioni sono state successivamente ripetute nel maggio 2025, portando alla vittoria del pro-europeo Nicusor Dan, che è diventato il nuovo presidente della Romania.

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Reazione dei sostenitori e storico degli arresti

Georgescu era in custodia cautelare dalla fine di settembre, periodo durante il quale la sua situazione giuridica è stata oggetto di diverse battaglie legali. Il mese scorso, una corte aveva già stabilito la necessità di trasferirlo agli arresti domiciliari, ma i pubblici ministeri hanno impugnato quella decisione, mantenendo la detenzione temporanea. Lunedì 23 novembre, quando la sentenza definitiva è stata resa pubblica, decine di sostenitori di Georgescu hanno manifestato davanti alla struttura. I manifestanti hanno intonato il suo nome, sventolando bandiere e suonando l'inno nazionale rumeno mentre l'ex candidato usciva dalla custodia di polizia.

Altri processi in corso e prossimi passi

Oltre all'accusa di frode, Calin Georgescu deve affrontare due processi distinti in tribunale. Il primo riguarda l'accusa di aver tentato di compromettere la sicurezza nazionale cospirando per organizzare proteste violente dopo l'annullamento delle elezioni del 2024. Il secondo caso lo vede accusato di aver promosso i leader fascisti rumeni degli anni '30, una pratica illegale secondo la legge vigente. Georgescu ha negato ogni illecito in entrambi i procedimenti. Attualmente non è chiaro quando avrà inizio il terzo processo per frode, poiché la legge rumena prevede che una camera preliminare esamini l'atto d'accusa e le prove per decidere se il giudizio possa procedere.