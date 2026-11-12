I pubblici ministeri rumeni incriminano l'ex candidato Calin Georgescu per una truffa da 1,1 milioni di euro. Georgescu gestiva un gruppo criminale per ottenere crediti falsi.

I pubblici ministeri rumeni hanno annunciato, giovedì 12 novembre, l'incriminazione ufficiale di Calin Georgescu, figura politica centrale nelle vicende elettorali nazionali recenti. L'ex candidato alla presidenza è accusato di aver orchestrato una sofisticata operazione fraudolenta del valore di 1,1 milioni di euro, equivalenti a 1,2 milioni di dollari. Questa accusa si aggiunge a un contesto giudiziario già complesso per l'esponente filo-russo.

Dettagli dell'Accusa e Meccanismo della Truffa

Secondo le indagini condotte dall'unità di prosecuzione contro la criminalità organizzata (DIICOT), Georgescu avrebbe guidato un gruppo criminale strutturato con l'obiettivo di estorcere denaro a un uomo d'affari rumeno. La strategia prevedeva di indurre la vittima a consegnare 1,1 milioni di euro, basandosi sulla falsa promessa che Georgescu e i suoi collaboratori potessero facilitare l'ottenimento di una linea di credito fino a 15 milioni di euro presso un istituto finanziario estero. Questa garanzia finanziaria inesistente costituiva il nucleo centrale dello schema ingannatorio documentato dalle autorità giudiziarie.

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Le autorità hanno specificato che la frode non era un atto isolato, ma il risultato di una gestione organizzata da parte di Georgescu. L'accusa sottolinea la capacità dell'ex candidato di manipolare le relazioni commerciali per fini di lucro illecito, sfruttando la sua visibilità pubblica e le sue connessioni percepite per creare fiducia nella vittima. Il meccanismo si basa interamente sulla discrepanza tra la somma richiesta in anticipo e i servizi finanziari promessi ma mai erogati.

Posizioni delle Parti e Controversie Politiche

La difesa di Georgescu ha risposto alle accuse negando ogni addebito attraverso canali social. Sull'account Facebook di suo marito, Cristela Georgescu ha pubblicato post espliciti in cui respingeva le accuse, qualificandole come mosse politiche motivate. La moglie ha insinuato che l'azione giudiziaria sia parte di un tentativo di silenzare l'opposizione politica piuttosto che una reazione a reati comuni. Questa narrazione contrasta direttamente con le conclusioni delle indagini della DIICOT.

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Il contesto politico in cui si svolge il processo è cruciale per comprendere la gravità percepita delle accuse. Georgescu era il favorito nelle elezioni presidenziali del 2024, successivamente annullate a causa di sospette interferenze russe mirate a favorirlo. Egli si è sempre distinto come un forte critico della NATO, dell'Unione Europea a Bruxelles e del supporto occidentale fornito all'Ucraina. Mosca ha ripetutamente negato qualsiasi accuse di ingerenza nelle elezioni interne della Romania, mantenendo una posizione diplomatica rigorosa.

Impatto Reale e Prossimi Sviluppi Giudiziari

La situazione legale di Calin Georgescu è diventata significativamente più complessa con l'introduzione di questa nuova incriminazione. L'ex candidato si trova attualmente in custodia cautelare dalla fine di settembre, data che segna l'inizio della sua restrizione alla libertà personale mentre le indagini procedono. La permanenza in detenzione preventiva sottolinea la serietà con cui le autorità rumene stanno trattando sia le accuse di frode che le questioni legate alla sicurezza nazionale.

Oltre alla recente accusa di frode, Georgescu è già sotto processo in due casi distinti e paralleli. Il primo caso riguarda l'accusa di aver tentato di compromettere la sicurezza nazionale nel periodo successivo all'annullamento delle elezioni. Il secondo caso lo vede imputato per la promozione di leader fascisti rumeni degli anni Trenta, una pratica illegale in Romania. In entrambi i procedimenti, Georgescu ha mantenuto una linea di difesa coerente, negando qualsiasi tipo di illecito. Questa sovrapposizione di processi evidenzia la multifaccettosità delle sfide legali che affronta.

L'epilogo delle elezioni del 2024 ha visto la ripetizione del voto nel maggio 2025, vinto da Nicusor Dan, un esponente pro-europeo che è diventato presidente. Nonostante il divieto imposto a Georgescu di ricandidarsi e la sconfitta elettorale, egli mantiene una certa popolarità tra una fascia specifica dell'elettorato rumeno. La combinazione di queste nuove accuse penali con il suo status politico residuo crea un panorama giuridico e sociale dinamico, che continuerà a essere monitorato da vicino dalle autorità e dall'opinione pubblica nazionale.