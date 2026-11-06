Calo consensi Futuro Nazionale: Vannacci perde terreno e attivisti

Il partito di estrema destra di Roberto Vannacci vede scendere i sondaggi e vede partire alcuni sostenitori per disaccordi interni.

Il generale in congedo Roberto Vannacci, fondatore del partito di estrema destra Futuro Nazionale, sta attraversando una fase di rallentamento senza precedenti. Per la prima volta dall'istituzione del movimento, si registrano segni tangibili di un calo del sostegno elettorale e un aumento del malcontento tra la base attiva. Questa dinamica emerge chiaramente dopo l'assemblea nazionale tenutasi a Roma il 14 giugno 2026, dove il leader ha salutato i sostenitori presenti, ma che anticipa tendenze attuali più preoccupanti.

Crescita iniziale e recenti cali nei sondaggi

Le ultime rilevazioni condotte dalle agenzie SWG e Ipsos indicano che il consenso per Futuro Nazionale è sceso tra il 5,8% e il 7,9%. Questo livello rappresenta una significativa flessione rispetto al picco del nove percento registrato durante l'estate dello stesso anno. L'andamento discendente è confermato da tutte le recenti indagini di mercato, che delineano una tendenza negativa costante.

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Il partito, nato da un distacco della Lega e attualmente quarto tra le forze politiche italiane, ha inizialmente attratto elettori grazie a un programma focalizzato sulla sicurezza e su temi culturali divisivi. Tuttavia, la sua capacità di ampliare la propria appeal oltre queste tematiche centrali appare sempre più limitata agli occhi degli analisti politici.

Disaccordi interni e dimissioni di attivisti

Le tensioni interne al movimento sono diventate un fattore determinante per l'erosione del consenso. Molti attivisti che avevano contribuito alla costruzione delle sezioni locali in tutta Italia hanno accusato la dirigenza di emarginare la base grassroots. Thomas Orsetti, un ex attivista della regione Veneto, ha dichiarato esplicitamente che il calo nei sondaggi è direttamente collegato al modo in cui i membri sono stati trattati dal gruppo dirigente centrale.

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Massimo Perrone, residente a Latina, ha abbandonato le file di Futuro Nazionale nel settembre 2025, esprimendo profonda delusione per la mancata attenzione a questioni locali come la sanità, la scuola e l'edilizia pubblica. Perrone ha definito irrealizzabile la proposta principale di Vannacci riguardante le deportazioni dei cittadini stranieri nei loro paesi di origine, sottolineando la disconnessione tra il programma nazionale e le esigenze concrete dei cittadini.

Posizioni controverse e reazioni del partito

Le posizioni politiche espresse da Roberto Vannacci hanno ulteriormente polarizzato l'opinione pubblica e la sua stessa base. Il leader ha criticato una legge del 2025 che riconosce il femicidio come reato specifico e ha suggerito la separazione degli studenti disabili in classi dedicate, proposte che hanno ricevuto ampie condanne anche all'interno del suo stesso schieramento.

Marcello Orru, un ex membro del partito proveniente da Sassari, ha citato questi episodi, insieme agli attacchi ripetuti contro la comunità LGBTQ, come motivo decisivo per il suo allontanamento. Nonostante le critiche, il parlamentare Rossano Sasso ha respinto le affermazioni sui conflitti interni, sostenendo che l'adesione ai partiti sia in crescita e che i sondaggi negativi siano parte di un tentativo orchestrato di minare la credibilità del movimento.

Impatto sulle alleanze e prospettive future

La situazione di Futuro Nazionale si inserisce in un contesto più ampio di instabilità per la destra populista europea, con fenomeni simili osservati anche nel Regno Unito con Reform UK. Antonio Noto, analista presso la emittente nazionale RAI, ha notato che parte del sostegno iniziale proveniva da elettori astenuti che ora stanno tornando alle loro abitudini tradizionali, mentre un altro segmento di elettori di destra è tornato nel coalizione guidata da Giorgia Meloni.

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Roberto Vannacci ha dichiarato di essere aperto a un accordo con il blocco di governo, a patto che venga adottata la sua agenda politica. Tuttavia, le sue posizioni su un ripristino dei gasdotti con la Russia e l'arresto degli aiuti militari a Ucraina risultano incompatibili con la linea ufficiale di Meloni, che sostiene fermamente il sostegno all'Ucraina. Fabrizio Masia, capo dell'agenzia EMG, prevede che l'elettorato si concentrerà sempre di più sulla scelta tra le due grandi alleanze nazionali.