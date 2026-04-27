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Calo dei prezzi dei voli estivi, ma attenzione ai costi nascosti

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Calo dei prezzi dei voli estivi, ma attenzione ai costi nascosti
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📆4/27/2026 4:11 PM
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Dopo i rincari, le prenotazioni estive diminuiscono e i prezzi scendono per alcune destinazioni europee. Ma le compagnie aeree aumentano i costi accessori per compensare l'aumento del carburante.

Dopo un aumento significativo dei prezzi dei biglietti aerei a livello globale, innescato dalle tensioni internazionali e dai timori relativi alla disponibilità di carburante aereo, si osserva una tendenza al ribasso per alcune destinazioni, soprattutto in Europa e nel Sud Italia.

Questo calo è dovuto al tentativo delle compagnie aeree di incentivare le prenotazioni, che stanno diminuendo a causa dell'incertezza economica e delle possibili cancellazioni di voli. Uno studio di Assoutenti rivela che, prenotando oggi per luglio e agosto, si possono risparmiare fino al 36,6% rispetto alle prenotazioni effettuate a marzo, con offerte particolarmente vantaggiose per voli da Roma o Milano verso isole greche, spagnole o località italiane.

Tuttavia, questa diminuzione del costo base dei biglietti è accompagnata da un aumento dei costi accessori, come la scelta del bagaglio, del posto a sedere e le modifiche alla prenotazione. Le compagnie aeree, a fronte dell'aumento del prezzo del jet fuel, stanno applicando tariffe più elevate per questi servizi aggiuntivi, che possono incrementare il prezzo finale del biglietto fino al 443%.

A livello globale, gli extra-costi nel settore aereo raggiungono i 148 miliardi di euro, considerando anche la vendita di assicurazioni, auto a noleggio e pacchetti alberghieri. L'analisi di Assoutenti evidenzia offerte specifiche per alcune tratte, come Roma-Gran Canaria a 416 euro, Roma-Tenerife a 456 euro, Roma-Santorini a 209 euro, Milano-Creta a 278 euro e Milano-Sharm el-Sheikh a 462 euro.

Sono disponibili anche voli a prezzi particolarmente bassi, come Roma-Malta a 76 euro e Roma-Dubrovnik o Roma-Cagliari a poco più di 100 euro. Nonostante queste offerte, i prezzi dei voli europei sono ancora superiori del 15% rispetto all'inizio della crisi, mentre quelli nazionali sono aumentati del 13% rispetto all'anno precedente. Rimane il rischio di cancellazioni dei voli, soprattutto per le tratte che risultano economicamente svantaggiose per le compagnie aeree.

L'aumento dei costi accessori è una tendenza in atto, con diverse compagnie aeree americane che hanno già aumentato il costo del primo bagaglio registrato e il gruppo Lufthansa che ha introdotto il pagamento per il bagaglio a mano sui voli di corto raggio per chi acquista la tariffa più economica. I costi per la scelta del posto a sedere possono raggiungere gli 85 euro a tratta, mentre il trasporto di un bagaglio a mano in cappelliera può costare fino a 75 euro e l'imbarco di una valigia fino a 20 chilogrammi può arrivare a 154 euro.

È quindi fondamentale che i viaggiatori verifichino attentamente il peso di questi extra-costi sulla spesa finale e rispettino i limiti di peso e dimensioni dei bagagli per evitare costi aggiuntivi in aeroporto

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