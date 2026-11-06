Calo storico borse asiatiche: il crollo del Nikkei e il timore per l'IA dopo l'elettorato Usa

Le borse asiatiche subiscono perdite generalizzate con il Nikkei che scende del 5,9%. Gli investitori temono regole severe per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti.

Le principali borse asiatiche hanno registrato un netto declino nei recenti scambi di mercato, guidate da una forte ondata di vendite provocata dai volatili titoli tecnologici e dall' intelligenza artificiale che hanno già scosso Wall Street. Questa instabilità si è rapidamente estesa ai mercati finanziari di Tokyo, Seul, Hong Kong e Taipei, confermando una correlazione diretta tra le aspettative politiche americane e la reattività degli investitori orientali.

Il crollo del Nikkei e le perdite sudcoreane

Il Nikkei giapponese ha ceduto il 5,9% dei suoi valori, segnando una delle giornate più pesanti per l'economia giapponese recente. Parallelamente, l'indice Kospi di Seul ha perso oltre il 6%, mostrando una sensibilità immediata ai segnali di turbolenza provenienti dall'Occidente.

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La reazione negativa è stata generalizzata e ha interessato non solo gli indici nazionali, ma anche i singoli nomi di punta dell'industria elettronica asiatica. La pressione venditrice ha travolto i grandi colossi del settore semiconductor, evidenziando la fragile fiducia degli investitori nel breve termine.

Timori normativi e impatto su SoftBank

Il motore principale di questa correzione di mercato risiede nei timori degli investitori riguardo al nuovo quadro politico emerso dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Gli operatori di mercato temono che il mutato contesto possa tradursi in regole più severe per il settore dell'intelligenza artificiale, con possibili restrizioni allo sviluppo dei data center e delle infrastrutture collegate.

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Tra i titoli più penalizzati spicca chiaramente il conglomerato giapponese SoftBank, che alla Borsa di Tokyo ha perso oltre il 10,5%. Questa forte contrazione riflette le preoccupazioni legate agli investimenti massicci nel settore delle tecnologie avanzate, che potrebbero trovare ostacoli normativi in futuro.

Difese dei chip e i dati taiwanesi

Anche il mercato cinese ha registrato segni di debolezza significativa. Il mercato Star e l'indice ChiNext sull'intelligenza artificiale hanno entrambi perso oltre il 4%, confermando la debolezza settoriale al di là dei confini giapponesi e sudcoreani.

In Taiwan, il produttore di chip a contratto Tsmc ha chiuso a -4,69% alla Borsa di Taipei. Anche Foxconn Technology ha subito una flessione, perdendo il 4,4% dei suoi valori. L'indice Taiwan Weighted ha chiuso a -4,47%, chiudendo un periodo di ottimismo con un netto correggimento al ribasso.

Crisi delle imprese半导体 sudcoreane

I colossi sudcoreani dei chip hanno sofferto pesantemente la mancanza di slancio. Sk Hynix ha lasciato sul terreno il 9,8% a Seul, mentre Samsung Electronics ha registrato un calo del 6%. Questi numeri illustrano quanto sia alta l'esposizione del settore al rischio geopolitico e normativo globale.

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Forti cali si sono registrati anche per i fornitori di componenti elettronici, come Lg Innotek che ha perso il 7,7% e Lg Display che è scesa del 4,7%. La catena di approvvigionamento asiatica risulta quindi vulnerabile a qualsiasi segnale di rallentamento nella domanda o nell'innovazione tecnologica occidentale.

Il peso di Kioxia e Tokyo Electron

Il panorama industriale giapponese ha subito ulteriori danni con la caduta del produttore di chip Kioxia, che ha ceduto l'11% dei suoi valori. Anche Advantest ha perso il 5%, mentre Tokyo Electron ha registrato un calo del 5,6%.

Questa serie di cali generalizzati indica che il mercato sta riprezzando il rischio associato alla crescita dell'intelligenza artificiale. Gli investitori stanno cercando ripari o riducendo le posizioni in settori ad alta volatilità, anticipando potenziali freni regolatori che potrebbero limitare l'espansione delle infrastrutture digitali negli Stati Uniti.