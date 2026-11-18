Al Caltech, il professor Yi Ni ha cessato di correggere i compiti a casa per studenti universitari data l'onnipresenza dell'intelligenza artificiale e dei chatbot nei lavori assegnati.

Al California Institute of Technology, noto come Caltech di Pasadena in California, il professor Yi Ni ha drasticamente modificato il suo approccio didattico cessando di correggere i compiti a casa assegnati agli studenti. Questa decisione operativa deriva dalla constatazione che la quasi totalità degli studenti universitari utilizza ormai sistematicamente sistemi di intelligenza artificiale per risolvere gli esercizi, rendendo inefficace la verifica tradizionale del lavoro svolto autonomamente. Ni, docente presso l'ateneo statunitense da 17 anni, afferma che il processo educativo affronta una crisi strutturale poiché praticamente tutti i compiti di matematica universitaria possono essere facilmente svolti utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale disponibili commercialmente.

La sfida della verifica dell'autenticità nei calcoli

Il professore ammette apertamente di non possedere gli strumenti tecnici per stabilire con certezza se una soluzione matematica sia il frutto del lavoro umano di uno studente o di un modello di intelligenza artificiale. Riconoscere la differenza presenta difficoltà specifiche in ambito matematico, poiché i testi prodotti dai chatbot mostrano spesso costruzioni linguistiche e schemi stilistici ricorrenti facilmente identificabili, mentre una soluzione matematica è composta principalmente da numeri, formule e passaggi logici secchi. Questi ultimi sono proprio gli ambiti in cui i modelli computazionali hanno raggiunto risultati sempre più avanzati e difficili da distinguere dal pensiero umano.

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Fino a poco tempo fa, questi sistemi faticavano considerevolmente con operazioni semplici e quesiti logici di base, ma ora riescono ad affrontare problemi complessi con prestazioni paragonabili a quelle di uno studente laureato. Un'evoluzione tecnologica così rapida e pervasiva sta spingendo molti universitari a interrogarsi seriamente sull'opportunità di scegliere la matematica come percorso di studi primario, timorosi che le competenze analitiche tradizionali possano perdere valore nel mercato del lavoro futuro.

Osservazione in aula e strategie degli studenti

Nonostante le problematiche legate ai compiti a casa, la lezione introduttiva osservata dal giornalista di Business Insider Truman Dickerson si è svolta senza che il professor Ni utilizzasse un computer. Con l'uso esclusivo dei gessetti, il docente ha riempito rapidamente la lavagna con spiegazioni teoriche, mentre gli studenti, seduti sia nelle prime file sia sul fondo dell'aula, prendevano appunti soprattutto su grandi tablet. Durante quella specifica sessione in presenza, Dickerson non ha osservato nessuno utilizzare ChatGPT o altri strumenti simili, evidenziando una separazione netta tra le attività di apprendimento in classe e quelle di produzione dei lavori assegnati.

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Tra gli studenti che hanno deciso di non ricorrere all'intelligenza artificiale per risolvere gli esercizi c'è Sathvik Redrouthu, studente del secondo anno del corso di laurea in matematica al Caltech che aveva frequentato le lezioni di Ni anche l'anno precedente. A Business Insider, Redrouthu ha spiegato di essere fortemente interessato a comprendere realmente i concetti affrontati in aula e di aver scelto deliberatamente di svolgere i compiti senza l'aiuto dei chatbot per garantire una formazione solida.

Impatto educativo e nuovi regolamenti didattici

Redrouthu sostiene che delegare interamente gli esercizi all'intelligenza artificiale rischia di penalizzare gravemente lo studente durante l'esame in presenza, poiché non impara le competenze necessarie per risolvere problemi autonomamente. Lo studente ritiene che, senza la necessità di questi strumenti digitali, la maggior parte degli universitari avrebbe un incentivo maggiore ad apprendere in profondità, sviluppando invece un approccio superficiale basato sulla generazione automatica di soluzioni. Per chi non nutre un particolare interesse per la matematica, la tentazione di affidarsi ai chatbot potrebbe essere molto più forte, almeno fino al momento critico di affrontare la prova d'esame orale o scritta.

Il dibattito si concentra su come i docenti di matthewematica debbano adattare i corsi alla diffusione dell'intelligenza artificiale, con scelte che emergono nei singoli insegnamenti e non solo a livello istituzionale. Redrouthu ha raccontato che alcuni programmi del nuovo anno accademico riportano esplicitamente la dicitura AI consentita, autorizzando palesemente l'uso dei chatbot per determinati esercizi. Questa apertura ufficiale riflette una realistica accettazione della tecnologia, spostando il focus educativo dalla mera esecuzione di calcoli alla comprensione critica dei processi logici sottostanti.