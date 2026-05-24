Cambiamento nella Parola di Bellezza: l'olistica bellezza nell'alimentazione

La cura della pelle, dei capelli e delle unghie non è più limitata ai prodotti topici o agli interventi estetici, ma appartiene più strettamente all'alimentazione e alle abitudini di ogni giorno.
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Il trend conferma una nuova idea di bellezza: più olistica, naturale e orientata al benessere, posponendo l'attenzione verso un approccio davvero olistico e integrato, che non può prescindere dall'alimentazione.le ricerche per 'best foods for skin' sono aumentatesi l'89% nell'ultimo anno, raggiungendo circa 73.000 ricerche mensili. Un segnale chiaro di come la bellezza 'inside out', ovvero dall'interno verso l'esterno, stia diventando centrale nelle routine contemporanee
Bellezza Naturale Bellezza Olistica Vivere Nella Bellezza
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