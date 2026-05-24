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Cambiamento nella Parola di Bellezza: l'olistica bellezza nell'alimentazione

Cultura E Bellezza News

Cambiamento nella Parola di Bellezza: l'olistica bellezza nell'alimentazione
Bellezza NaturaleBellezza OlisticaVivere Nella Bellezza
📆5/24/2026 7:32 AM
📰IOdonna
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La cura della pelle, dei capelli e delle unghie non è più limitata ai prodotti topici o agli interventi estetici, ma appartiene più strettamente all'alimentazione e alle abitudini di ogni giorno.

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Il trend conferma una nuova idea di bellezza: più olistica, naturale e orientata al benessere, posponendo l'attenzione verso un approccio davvero olistico e integrato, che non può prescindere dall'alimentazione.le ricerche per 'best foods for skin' sono aumentatesi l'89% nell'ultimo anno, raggiungendo circa 73.000 ricerche mensili. Un segnale chiaro di come la bellezza 'inside out', ovvero dall'interno verso l'esterno, stia diventando centrale nelle routine contemporanee

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