È stata aperta la camera ardente per Gianni De Gennaro nella cappella della Scuola Superiore di Polizia a Roma. L'evento privato, accessibile fino alle ore 17 del 28 novembre, ha visto la visita del nuovo capo della Polizia Vittorio Pisani.

È stata aperta da pochi minuti, nella cappella della Scuola Superiore di Polizia sita in via Pier della Francesca a Roma, la camera ardente dedicata all'ultimo saluto dell'ex capo della Polizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Gianni De Gennaro. L'iniziativa è stata organizzata su diretta volontà della famiglia del defunto, che ha richiesto espressamente che l'esposizione si svolga in forma strettamente privata, mantenendo la struttura chiusa al grande pubblico durante l'intera giornata di permanenza.

Dettagli sulla camera ardente a Roma

La camera ardente per l'ex capo della Polizia è rimasta accessibile dalle ore 9 alle ore 17 del 28 novembre all'interno della cappella della Scuola Superiore di Polizia, punto di ritrovo istituzionale per il personale delle forze dell'ordine. Tra i primi esponenti di alto livello a raggiungere la cappella per rendere omaggio a Gianni De Gennaro vi è stato l'attuale capo della Polizia, Vittorio Pisani, dimostrando il forte legame istituzionale e personale che univa i vertici della Polizia di Stato di allora e di adesso.

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Esito autopsia e orari del decesso

Dall'esame autoptico effettuato recentemente sono emersi i dettagli circostanziali della morte dell'ex vertice della Polizia: il colpo di pistola alla testa è stato identificato come la causa diretta del decesso, mentre le indagini hanno permesso di stabilire con precisione l'orario esatto in cui è avvenuto il tragico evento. Queste informazioni tecniche non sono state rese pubbliche in forma sensazionalistica, ma costituiscono la base ufficiale per comprendere le dinamiche che hanno portato alla scomparsa di De Gennaro, ponendo fine alle speculazioni precedenti.

Programma funerali e next steps

Il calendario delle cerimonie funebri è stato definito nelle sue tappe principali, con la camera ardente che ha avuto luogo sabato, come indicato nelle fonti ufficiali, mentre i funerali ufficiali sono stati programmati per lunedì. Questa sequenza temporale ha permesso al personale di polizia e ai familiari di organizzare i diversi riti di passaggio, garantendo che la fase di esposizione del corpo si concludesse entro la chiusura della camera ardente alle ore 17 del giorno corrente, marcando la transizione verso i riti religiosi e civili definitivi.

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Impatto istituzionale e vicinanza di Pisani

La visita di Vittorio Pisani alla cappella ha avuto un forte significato simbolico per l'istituzione della Polizia di Stato, sottolineando la continuità del servizio e il rispetto per i colleghi che hanno guidato il corpo nazionale. Gianni De Gennaro, durante il suo mandato, ha lasciato un'impronta significativa nell'organizzazione e nella gestione della sicurezza pubblica, e la sua scomparsa ha suscitato un'ondata di solidarietà tra i ranghi, rendendo la camera ardente un luogo di confronto silenzioso e di raccoglimento per chi ha lavorato al suo fianco.

Conclusioni sull'evento a Roma

La chiusura della camera ardente alle ore 17 segna la fine di una giornata intensa dedicata alla memoria di Gianni De Gennaro, che si conclude con l'attesa dei funerali di lunedì. L'evento, pur nella sua riservatezza, ha confermato l'alta considerazione di cui gode l'ex capo della Polizia presso le istituzioni e il personale operativo, offrendo un'ultima opportunità di saluto prima del distacco definitivo e della deposizione delle spoglie, in linea con le tradizioni militari e di polizia italiane.