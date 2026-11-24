La Commissione Bilancio della Camera dichiara inammissibili oltre 1.700 emendamenti, colpendo proposte su exit tax, fiscalità verde e condoni edilizi per mancanza di copertura.

La manovra finanziaria italiana entra nella fase cruciale con l'annuncio della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Gli emendamenti dichiarati inammissibili hanno raggiunto quota 1.700, corrispondenti al 25% del totale complessivo di 6.600 depositati per la legge di stabilità. Questa significativa riduzione del numero di proposte accettabili è avvenuta per due motivi principali: l'estraneità di materia o l'assenza delle necessarie coperture di bilancio. Le decisioni della Commissione influenzano direttamente quali modifiche verranno discusse in Aula nelle settimane successive.

Decreti cortei e repressione del dissenso

Un nodo centrale del confronto riguarda la sicurezza pubblica e la gestione delle manifestazioni di piazza. Alessandro Urzì, capo gruppo in commissione Affari costituzionali, ha confermato che l'emendamento per identificare i soggetti violenti è stato integrato anche nel decreto-legge sui cortei. Questo provvedimento sarà discusso nei prossimi giorni in commissione Giustizia della Camera, seguendo la procedura più appropriata per tali tematiche. La proposta mira a potenziare gli strumenti di individuazione dei responsabili di episodi di violenza durante le dimostrazioni pubbliche.

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La reazione delle opposizioni è stata immediata e categorica. Riccardo Magi, segretario del partito +Europa, ha definito scontata la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento. Magi ha sottolineato come l'impianto repressivo della destra al governo sia insofferente al dissenso, utilizzando qualsiasi mezzo per intimidire i cittadini che scendono in piazza. La critica si concentra sulla presunta volontà del governo di limitare le libertà fondamentali di protesta sotto la falsa etichetta della sicurezza.

Exit tax, tasse verdi e fiscalità bancaria

Il mondo della finanza e della tassazione dei patrimoni ha subito un duro colpo con il respingimento di diverse proposte. Gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per innalzare la soglia di applicazione della exit tax, ovvero la tassa di uscita per i super ricchi che lasciano il Paese, sono stati bocciati. Questo strumento è spesso utilizzato per evitare la fuga di capitali e patrimoni elevati verso giurisdizioni estere con tassazione inferiore.

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Anche le questioni legate alla fiscalità ambientale sono state scartate. Cinque emendamenti, sia di maggioranza che di opposizione, proponevano un ulteriore rinvio della plastic tax o della sugar tax, oppure della loro combinazione. Tutti sono stati dichiarati inammissibili per problemi di copertura finanziaria. La manovra attuale prevede invece aumenti specifici, come quello dell'Ires per gli istituti di credito. Un emendamento della Lega chiedeva di innalzare l'aumento Ires bancario di 6 punti per sostenere il fondo per l'uscita pensionistica anticipata da 850 milioni a 1,2 miliardi. Questa proposta è stata respinta, sebbene il raddoppio dell'addizionale Ires sulle banche, da tre a sei punti percentuali, resti in gioco.

Condono edilizio, Superbonus e pensioni

Il settore immobiliare e il diritto di proprietà sono al centro del dibattito sulla gestione delle pratiche burocratiche arrivate. La maggioranza sta lavorando a un pacchetto di norme per smaltire entro 180 giorni le istanze dei candidati al condono edilizio risalenti agli anni 1985, 1994 e 2003. Il meccanismo proposto prevede il silenzio-assenso, ovvero l'approvazione automatica in assenza di risposta da parte degli enti locali entro i termini stabiliti. L'obiettivo è aiutare milioni di famiglie ostaggio della burocrazia da decenni.

Salvini, vicepremier con delega alla casa, ha dichiarato di aver proposto agli alleati una norma su cui si sta ancora intervenendo. Ha sottolineato che il problema non è dare aiuti temporanei, ma risolvere le domande giacenti da 40 anni. L'opposizione ha reagito duramente, definendo il condono un voto di scambio offerto agli illegali. Angelo Bonelli di Azione e Verdi ha attaccato frontalmente la proposta, accusando la destra di cercare consensi alle spalle delle regole urbanistiche in vista delle elezioni.

Altre iniziative specifiche hanno subito stop precisi. L'estensione della rottamazione agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito dell'Inps è stata bloccata. Inoltre, un emendamento di Gimmi Cangiano di Fratelli d'Italia per lo stop alle ordinanze di demolizione in Campania è stato scartato per estraneità di materia. Sul fronte del Superbonus, il testo che proponeva di escludere dallo spalmacrediti i crediti acquisiti nel cassetto fiscale al 31 dicembre 2026 non è stato inserito nella manovra.

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Prossimi passi e scenari futuri

Nonostante il numero elevato di emendamenti bocciati, permangono alcune proposte di rilevanza strategica. Tra queste, quelle di Forza Italia sulla rivalutazione piena delle pensioni fino a sei o sette volte il minimo Inps. Le Commissioni continueranno a lavorare per individuare un emendamento unitario presentato dal governo, cercando di bilanciare le esigenze di copertura con le pressioni politiche. L'Aula della Camera si preparerà ora a discutere le modifiche che hanno superato il vaglio di ammissibilità, definendo il testo finale della legge di bilancio che regolamenterà l'economia nazionale per il prossimo anno fiscale.