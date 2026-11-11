Camera Usa approva mozione contro Hegseth: impeachment bloccato dai repubblicani

La Camera dei Rappresentanti Usa ha respinto l'impeachment del segretario alla Difesa Pete Hegseth. I repubblicani hanno votato 211 a 204, salvando Trump dalle accuse.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, controllata dalla maggioranza repubblicana, ha definitivamente archiviato la procedura di impeachment contro il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Con un voto di 211 favorevoli e 204 contrari, i deputati hanno deciso di trasferire la risoluzione alla Commissione Giustizia, una mossa procedurale che ne garantisce il naufragio immediato. Questa decisione blocca l'iniziativa promossa dal collega repubblicano Thomas Massie, aprendo una vittoria politica per il presidente Donald Trump.

Voto della Camera e ruolo di Thomas Massie

Il risultato elettorale in aula riflette la disciplina di partito dei repubblicani, che si sono uniti compatti per respingere le accuse. L'unica eccezione è stata la posizione di Thomas Massie, che ha votato a favore del trasferimento della mozione. Al momento dello scrutinio, erano assenti undici deputati democratici e sette membri del partito di maggioranza. La sconfitta dell'azione legale significa che le accuse formali non saranno formulate nel corso di questa sessione legislativa.

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Le otto accuse contro Hegseth e guerra in Iran

L'impugnazione mirava a presunte violazioni dei poteri di guerra e condotte arbitrarie durante le ostilità militari contro Teheran. Le accuse includevano la prosecuzione illegale del conflitto oltre i termini del War Powers Act e il mancato rispetto delle norme sulla protezione dei civili. Ulteriori capi d'imputazione riguardavano esecuzioni extragiudiziali nel Mar dei Caraibi e la cattura di Nicolas Maduro senza autorizzazione congressuale.

Reazioni di Trump e prospettive future

Donald Trump ha celebrato il risultato sui social network, definendo miseramente fallito il tentativo dei democratici. Il presidente ha sottolineato i successi in Venezuela e Iran, nonché i record di reclutamento nelle forze armate. Nonostante la nulla probabilità di condanna al Senato, l'impeachment avrebbe paralizzato l'agenda legislativa fino all'insediamento del nuovo Congresso a gennaio.

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Posizioni democratiche e Alexandria Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez ha annunciato che il nuovo Congresso, con maggioranza democratica, riprenderà l'esame delle questioni. La deputata ha indicato che ci saranno molte indagini e convocazioni in audizione per seguire le prove disponibili. I democratici intendono affrontare le accuse su presunte violazioni normative e ritorsioni politiche contro senatori come Mark Kelly.

Impatto sull'amministrazione Trump e prossimi passi

Il voto rappresenta una boccata d'ossigeno per l'amministrazione Trump, confermando la stabilità del governo. I leader repubblicani hanno dimostrato capacità di compattare i ranghi nonostante le tensioni interne. La questione rimarrà aperta alle prossime verifiche legislative, con i democratici pronti a utilizzare nuovi strumenti parlamentari per contestare le azioni dell'esecutivo.