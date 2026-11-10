Camera USA blocca l'impeachment del segretario alla Difesa Pete Hegseth

Con il voto 211 a 204 la Camera dei Rappresentanti ferma di fatto l'impeachment contro Pete Hegseth, deferito alla Commissione Giustizia.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha bloccato, martedì 10 novembre 2026, il tentativo di mettere sotto accusa il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Con 211 voti favorevoli e 204 contrari, l'aula ha approvato una mozione che trasferisce le accuse di impeachment alla Commissione Giustizia della Camera, guidata dai repubblicani. Secondo l'agenzia Reuters, la mossa ferma di fatto la procedura promossa dal deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie.

Il voto si è svolto a Capitol Hill, a Washington DC, e ha visto protagonista il leader della maggioranza alla Camera, il deputato Steve Scalise (R-LA), fotografato mentre si dirigeva verso la votazione procedurale. La seduta non ha riguardato il merito delle accuse, ma soltanto la decisione su dove assegnarle.

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Il voto 211 a 204 e la mozione di rinvio in commissione

La Camera ha respinto di fatto l'impeachment di Pete Hegseth votando 211 a 204 a favore di una mozione di rinvio alla Commissione Giustizia. In termini pratici, la mozione sposta il dossier dall'aula plenaria a una commissione parlamentare, dove le accuse possono essere esaminate con procedure diverse da quelle del voto immediato in aula.

Questo tipo di mozione è uno strumento procedurale. Non si tratta di una sentenza sulle accuse contro il segretario alla Difesa, ma di una decisione sul percorso da seguire. Nel caso specifico, la scelta della commissione ha avuto l'effetto di interrompere l'iniziativa così come era stata presentata in aula.

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Il voto ha evidenziato la compattezza dei repubblicani, che secondo la Reuters si sono uniti per bloccare la procedura. Il margine di sette voti, 211 contro 204, indica una maggioranza stretta ma sufficiente a determinare l'esito della votazione.

Le posizioni dei repubblicani e l'iniziativa di Thomas Massie

L'iniziativa di messa in stato d'accusa era stata promossa dal deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie. Il suo tentativo, secondo quanto riportato, è stato fermato proprio dai membri del suo stesso partito, che hanno sostenuto il rinvio alla Commissione Giustizia.

Le fonti disponibili non riportano in dettaglio le motivazioni espresse dai singoli deputati repubblicani durante il dibattito. È quindi possibile affermare con precisione soltanto il dato del voto e il fatto che la maggioranza repubblicana abbia sostenuto la mozione di rinvio, senza attribuire ulteriori intenzioni o argomentazioni a nessuno dei parlamentari coinvolti.

Anche la posizione di Steve Scalise, leader della maggioranza, si colloca dentro questo quadro procedurale. La sua presenza alla votazione è documentata dalle immagini ufficiali dell'evento, ma le fonti non specificano il ruolo che ha avuto nel determinare l'esito dell'aula.

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Conseguenze per il Dipartimento della Difesa e prossimi passi

Per il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il voto significa che l'impeachment non prosegue in aula nella forma proposta da Thomas Massie. Il dossier passa ora alla Commissione Giustizia della Camera, presieduta da una maggioranza repubblicana, che avrà il compito di esaminarlo.

Per i cittadini e per il funzionamento delle istituzioni, la decisione chiarisce quale organo parlamentare si occuperà della questione. Le fonti non indicano scadenze precise per i lavori della commissione né eventuali votazioni successive, quindi ogni sviluppo ulteriore dovrà essere verificato sulla base di nuovi comunicati ufficiali della Camera dei Rappresentanti.

Il caso resta un punto di attenzione per la politica statunitense, perché riguarda uno dei vertici del Pentagono e la gestione di una procedura costituzionale di particolare peso. Per ora, il dato certo è uno solo: il 10 novembre 2026 la Camera ha scelto di fermare l'impeachment di Pete Hegseth, rinviandolo alla Commissione Giustizia con 211 voti favorevoli e 204 contrari.