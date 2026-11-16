Camila Giorgi annuncia il ritorno in campo: nuovo team e marito allenatore

Camila Giorgi torna a giocare dopo due anni di inattività. La tennista rivela il nuovo staff tecnico guidato dal marito, ex giocatore professionista argentino.

La tennista italiana Camila Giorgi ha ufficialmente annunciato il suo rientro nel circuito professionistico dopo un'assenza durata oltre due anni. La comunicazione è avvenuta tramite un post pubblicato sul profilo social ufficiale della giocatrice, in cui si legge: "Da oggi inizia ufficialmente un nuovo capitolo della mia carriera sportiva". Questa decisione non è stata presa impulsivamente, ma è il risultato di un lungo processo di riflessione che ha tenuto conto della volontà di competere nuovamente e della consapevolezza di affrontare questa nuova fase con motivazioni ed equilibri diversi rispetto al passato.

Un nuovo capitolo motivazionale ed emotivo

La decisione di tornare sui campi da tennis arriva in un momento di profonda trasformazione personale per la tennista azzurra, che ha affrontato la maternità e vissuto un periodo di lontananza dalle competizioni. Nel comunicato diffuso, Giorgi ha sottolineato come la vita sia cambiata significativamente negli ultimi ventiquattro mesi, ma ha anche ribadito che il desiderio di giocare non le è mai mancato. La giocatrice, che ha già raggiunto le prime trenta posizioni del ranking mondiale e vinto quattro titoli Wta, descrive l'esperienza della maternità come straordinaria e afferma di sentirsi pronta a raccogliere questa nuova sfida con le energie necessarie per costruire passo dopo passo un nuovo futuro professionale.

Also read Errori, ace e giovani azzurri: De Giorgi racconta la Superlega che cambia

Il ruolo centrale del marito come allenatore

Un elemento chiave di questo ritorno è la composizione del nuovo staff tecnico, che vede al centro la figura del marito di Camila Giorgi, chiamato a ricoprire il ruolo di allenatore. L'annuncio conferma che il rientro della tennista sarà accompagnato da una squadra rinnovata, selezionata specificamente per supportarla sotto il profilo tecnico, atletico e gestionale. La presenza di un membro della famiglia nel ruolo di guida tecnica rappresenta un cambiamento strutturale rispetto alle formazioni precedenti, indicando una volontà di avvicinare la gestione della carriera a un ambiente di massima fiducia e familiarità. La tennista ha dichiarato esplicitamente di sapere che ci sarà molto lavoro da fare, ma di avere grande voglia di rimettersi in gioco.

La struttura tecnica con esperienza internazionale

Oltre alla figura dell'allenatore, il team si avvale di professionisti di alto livello per garantire una preparazione completa. Alla guida tecnica è stato nominato Marco Panichi, ex tennista professionista argentino, che vanta una lunga esperienza nel settore. Per quanto riguarda la preparazione fisica, il ruolo è affidato a un tecnico autorevole nel panorama internazionale, citato nel comunicato come uno dei più esperti nella preparazione di atleti di vertice, con oltre trent'anni di carriera alle spalle e collaborazioni con stelle del calibro di Novak Djokovic. Questo esperto supervisionerà sia la preparazione atletica generale che il lavoro specifico svolto direttamente in campo, assicurando standard elevati per il recupero della forma fisica.

Advertisement

Sostegno legale e gestione strategica del progetto

La struttura organizzativa che circonda Camila Giorgi per questo ritorno include anche figure dedicate alla gestione amministrativa e allo sviluppo del marchio personale. L'avvocato Pietro Demola è stato nominato responsabile degli affari legali, un ruolo cruciale per la tutela degli interessi della tennista in un contesto sportivo complesso e competitivo. Accanto a lui opera Fabio Tonelli, manager incaricato del coordinamento generale e dello sviluppo strategico del progetto. Questa combinazione di competenze tecniche, fisiche, legali e manageriali indica un approccio professionale e strutturato al rientro di Giorgi, mirato a massimizzare le sue possibilità di successo nel prossimo futuro.

Prospettive future e prossimi impegni

Il ritorno in campo di Camila Giorgi segna l'inizio di una nuova fase per il tennis femminile italiano. Dopo due anni di pausa, la tennista punta a recuperare posizioni nel ranking mondiale e a tornare a disputare tornei ufficiali. La scelta di affidarsi a un team esperto, guidato internamente dal marito e supportato da preparatori fisici di fama internazionale, suggerisce che l'obiettivo non è semplicemente partecipare, ma competere ai massimi livelli. La comunità tennistica osserva con attenzione questo ritorno, attendendo di vedere come la nuova configurazione dello staff possa influenzare le prestazioni della giocatrice nelle prossime competizioni programmate.