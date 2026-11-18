Camila Giorgi torna al tennis nel gennaio 2025. La ex numero 26 del mondo prepara la stagione con il marito Andreas Vangelis e il piccolo Magnus a Roma.

Camila Giorgi, la ex numero 26 del ranking Wta, ha annunciato ufficialmente il proprio ritorno alle competizioni professionistiche previsto per gennaio. Questa decisione segna un momento di svolta nella carriera dell'atleta italiana, che sceglie la città di Roma come base operativa principale per questa nuova fase agonistica. Il rientro non è solo sportivo, ma rappresenta anche la concretizzazione di un equilibrio personale completamente ritrovato dopo l'improvviso ritiro avvenuto nel maggio 2024.

La rinascita personale con Andreas Vangelis

La storia di questa nuova pagina inizia a Milano, durante le trasmissioni di Isola dei Famosi, quando Andreas Vangelis ha ripreso i contatti con l'atleta. Lui le chiese se fosse felice se lo avesse fatto visitare, un momento che ha segnato l'inizio di una relazione destinata a cambiare radicalmente la sua vita. Per Camila si è trattato del regalo più importante ricevuto per il suo trentquattresimo compleanno, un evento che ha trasformato la sua prospettiva sulla vita e sullo sport. La coppia ha formato una nuova famiglia lontana dai riflettori, costruendo un rapporto solido basato sulla comprensione reciproca e sul supporto emotivo.

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Andreas Vangelis e il piccolo Magnus al centro

Al centro di questa rinascita c'è la figura del piccolo Magnus, il figlio che Camila desiderava avere da sempre. Il bambino è stato nominato in onore della mamma di Andreas, Vangelis, deceduta a febbraio, in segno di profondo rispetto e affetto per la famiglia dell'uomo. Diventare madre è stata per l'atleta la rivoluzione più grande della sua esistenza, rendendo il piccolo Magnus la cosa più preziosa che lei abbia mai posseduto. Questa nuova responsabilità ha agito come spartiacque definitivo, ridando un senso di priorità e amore incondizionato che ha influenzato ogni aspetto della sua quotidianità.

Il piano di ritorno agonistico a Roma

Camila Giorgi ha deciso di iniziare questa nuova avventura con un bambino accanto, utilizzando la maternità come fonte di energia motivazionale. La scintilla agonistica si è riaccesa durante momenti di relax giocando a tennis con il piccolo, facendole realizzare quanto le mancasse lo sport. Il marito Andreas Vangelis, diventato anche il suo allenatore personale, ha supportato questa idea fin dal principio, nonostante inizialmente pensasse potesse trattarsi di un capriccio passeggero. Ha confermato il suo sostegno incondizionato, trasformando la proposta iniziale in un progetto di vita e di lavoro condiviso.

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Un team interamente scelto dalla Giorgi

Per questo rientro l'assetto tecnico è stato radicalmente rinnovato rispetto al passato. Sergio, il padre storico e mentore dell'atleta, farà un passo indietro per assumere il ruolo di nonno e tifoso da lontano, lasciando così il posto a un team scelto interamente da Camila. Viaggerà sempre con le persone a cui tiene maggiormente, integrando vita privata e impegno agonistico in un unico flusso armonioso. Ogni momento libero dalle sessioni di allenamento e dai match sarà dedicato interamente al marito, al piccolo Magnus e al cagnolino di famiglia.

Sfide fisiche e obiettivi futuri nel tennis

Rientrare nel circuito professionistico alla soglia dei trentacinque anni non spaventa affatto l'azzurra, che ha mantenuto la forma fisica anche durante la gravidanza senza mai perdere il contatto con la racchetta. Considera che lo sport dà opportunità a tutti, indipendentemente dall'età anagrafica, e si pone l'obiettivo di giocare con il sorriso, alimentata dall'energia che le deriva dalla maternità. Mentre risolve le ultime questioni burocratiche con l'aiuto di un legale, coltiva anche il sogno di studiare cinematografia a Roma, mostrando una mentalità aperta verso nuovi orizzonti culturali.