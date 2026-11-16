Camila Giorgi torna al tennis: nuova squadra, base a Roma e obiettivo 2027

Camila Giorgi annuncia il ritorno al tennis professionistico dopo due anni e la maternità. La tennista marchigiana punta al 2027 con una nuova squadra tecnica e manageriale.

Camila Giorgi dà il via ufficiale al suo ritorno nel tennis professionistico dopo una pausa di due anni e l'esperienza della maternità. La tennista marchigiana, nata nel 1991 e già ex numero 26 del mondo, ha condiviso la notizia il 16 novembre attraverso un comunicato sui propri canali social. L'annuncio segna l'inizio di un nuovo capitolo professionale e personale per l'atleta, che ha azzerato la sua presenza su Instagram mantenendo solo un messaggio introduttivo sulla nuova fase.

Nuova struttura tecnica e manageriale

Il cuore del progetto è una completa rinnovata nella gestione della carriera, con una squadra tecnica e manageriale di alto profilo. La guida sportiva e la preparazione in campo sono affidate ad Andreas Ignacio Pasutti, marito dell'atleta ed ex tennista professionista del circuito. Per la preparazione fisica entra in scena Marco Panichi, preparatore atletico con oltre trent'anni di esperienza e collaborazioni con campioni come Novak Djokovic e Jannik Sinner.

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Il team si completa con il manager Fabio Tonelli, responsabile del coordinamento strategico, e con l'avvocato Pietro Demola per gli aspetti legali e contrattuali. Questa scelta rappresenta una svolta rispetto alla gestione storicamente familiare guidata dal padre Sergio, inserendo Camila Giorgi in un'élite manageriale internazionale.

La maternità come nuovo slancio motivazionale

La decisione di tornare in campo è profondamente legata alla recente esperienza di maternità. Lo scorso 19 settembre, Camila Giorgi è diventata madre per la prima volta di Magnus Vangelis, nato dal matrimonio con Andreas Ignacio Pasutti. La tennista ha dichiarato di sentire oggi le motivazioni e le energie necessarie per affrontare questa nuova sfida, un percorso che aveva iniziato già durante la gravidanza sotto controllo medico.

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Fondamentale il ruolo di Fabio Caressa

Il ritorno di Camila Giorgi non passa inosservato anche per le riflessioni di figure storiche del movimento, come Fabio Caressa. Il giornalista sportivo ha sottolineato come l'Italia sia un paese di vecchi, ma ha ribadito che ai giovani deve essere data la possibilità di fare la gavetta. Il suo intervento evidenzia l'importanza di supportare le nuove generazioni e le atlete che, come Giorgi, tornano a competere con rinnovata determinazione dopo interruzioni significative.

Obiettivo 2027 e base operativa a Roma

Il programma di lavoro scatta immediatamente con una nuova base operativa al Circolo Enjoy Sporting Club di Roma. Questo luogo è stato scelto come quartier generale per ricostruire gradualmente il tono muscolare, la tenuta atletica e il ritmo partita della tennista. L'obiettivo dichiarato è tornare a competere ufficialmente nel circuito nel corso del 2027, procedendo passo dopo passo senza forzare i tempi.

Chiarimento fiscale e serenità futura

Accanto alla preparazione sportiva, il nuovo team ha voluto dare segnale di chiarezza sul fronte extracampo. È stato infatti avviato un percorso formale per definire e regolarizzare le pendenze fiscali pregresse di Camila Giorgi. Questa mossa mira a garantire all'atleta la massima serenità e continuità amministrativa in vista del rientro nel tour Wta, permettendole di concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni sportive.