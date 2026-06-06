Camilla Ghini si racconta senza filtri: 'La bulimia era un richiamo d'aiuto'

La conduttrice di Radio 105 e Mediaset ha parlato della sua adolescenza difficile, dei disturbi alimentari e della sua famiglia allargata. Oggi single, Camilla Ghini esprime il suo pensiero sulla ricerca della partner e sugli stereotipi legati al sesso.

Camilla Ghini , la popolare voce di Radio 105 e volto di Mediaset , ha deciso di aprirsi senza filtri in una recente intervista a Fanpage.it. La conduttrice, cresciuta in una famiglia allargata e con un cognome celebre grazie al padre Massimo Ghini , ha affrontato i nodi della sua giovinezza, dalle fragilità legate al corpo ai complessi equilibri familiari.

Durante l'adolescenza, Camilla ha vissuto un periodo di forte malessere a causa di una relazione tossica durata due anni e di disturbi alimentari. Oggi, guardando indietro, la conduttrice consiglia alla Camilla del passato di volersi più bene e di trattare bene il corpo e la mente. Crescere con un padre estremamente popolare non è stato facile per Camilla, ma oggi i rapporti con la famiglia allargata sono sereni.

La conduttrice ha deciso di non seguire le orme del padre nell'impegno politico, a causa del forte coinvolgimento di Massimo Ghini che ha influito sulle dinamiche familiari. Camilla Ghini è attualmente single e sta affrontando questa situazione ridefinendo i propri spazi. La conduttrice esprime una forte insofferenza verso gli stereotipi legati alla ricerca della partner e ammette di non avere un tipo ideale esteticamente





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