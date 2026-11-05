Camilla Läckberg Premio Rapallo: Il giallo conquista la dignità letteraria

Camilla Läckberg vince il Premio Rapallo 2026 a Genova, rivendicando la valore artistico del thriller nordico e presentando il nuovo romanzo su Fjällbacka.

Il piccolo villaggio costiero di Fjällbacka in Svezia torna al centro dell'attenzione mediatica con l'uscita del nuovo romanzo atteso della scrittrice Camilla Läckberg. La protagonista indiscussa del genere thriller nordico ha presentato l'opera durante una serata speciale tenutasi nel settembre 2026 a Genova, nello splendido ambiente della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. L'evento ha visto i personaggi Erica Falck e Patrik Hedström impegnati nella risoluzione di un caso irrisolto riguardante la scomparsa di Sofie, avvenuta trent'anni prima.

La narrativa storica e il ruolo delle lamentatrici

Al centro della nuova narrazione si colloca Aino, una donna il cui mestiere è cantare ai funerali per accompagnare i defunti e garantire che non vengano dimenticati dalla memoria collettiva. La lettura delle pagine rivela un'assonanza potente tra questa figura e gli scrittori di gialli, che scavano tra storie sepolte da decenni per restituire voce a chi la comunità avrebbe preferito ignorare. Läckberg spiega come l'ispirazione sia nata quasi per istinto dopo aver letto un articolo sulla tradizione delle lamentatrici, trovando in essa una bellezza e una forza oggi un po' dimenticate nella cultura occidentale.

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Riconoscimento del Premio Rapallo 2026

La scrittrice svedese ha vinto il Premio Rapallo 2026, un traguardo storico che segna la prima volta in cui un'autrice di romanzi gialli riceve questo prestigioso riconoscimento europeo. La giuria, composta da Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella, Lella Costa, Margherita Rubino e Nadia Terranova, non ha avuto dubbi nella scelta. Läckberg definisce il premio come un'affermazione non solo personale, ma per tutto il genere noir, contrastando la distinzione storica tra "autori" e "scrittori veri".

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Impatto sul mercato e strategie commerciali

Dalle strade di Fjällbacka, oggi meta di turismo legato alla narrativa poliziesca, il rapporto con la comunità d'origine viene vissuto dall'autrice con grande ironia. Quando le viene chiesto dell'impatto sui locali, risponde divertita notando come la gente trovi divertente riconoscere i luoghi e indovinare se i personaggi siano ispirati a persone reali. Nonostante la sua ascesa sia passata anche attraverso studi in economia e un'anima imprenditoriale strutturata, quando scrive le logiche commerciali svaniscono completamente.

Evoluzione dei personaggi e scrittura collaborativa

Läckberg continua ad alternare la saga storica di Erica e Patrik alla trilogia di Faye, dove una donna si ribella al ruolo tradizionale e si vendica senza pietà. Confessa che il suo sguardo su Erica non è cambiato dopo i libri su Faye, poiché le due figure sono talmente lontane da restare persone separate nella sua mente. Ha inoltre apprezzato la scrittura a quattro mani, sostenendo che la Te doveva essere raccontata con la voce condivisa e non con quella singola dell'autrice principale.