Camille Cottin indossa un abito lungo Dior da Jonathan Anderson, che si adatta perfettamente al suo stile e alla sua femminilità, attraversata da una nota quasi maschile. L'abito è drappeggiato, ma non è come quello indossato dalle aspiranti vestali che ogni sera popolano la scalinata di Cannes. Il gioco del bianco e nero è sottile, in equilibrio tra femminile e maschile, candore immacolato e allusione allo smoking da uomo, d'obbligo sulla Croisette.

Una donna in un abito lungo Dior da Jonathan Anderson , indossato da Camille Cottin , è stata notata per essere perfetta con lo stile del designer e con quel suo neo-glamour esplorativo.

L'abito è drappeggiato, ma non è come quello indossato dalle aspiranti vestali che ogni sera popolano la scalinata di Cannes. Il gioco del bianco e nero è sottile, in equilibrio tra femminile e maschile, candore immacolato e allusione allo smoking da uomo, d'obbligo sulla Croisette. Nel lavoro di Jonathan Anderson c'è qualcosa che si può leggere come intellettuale o come anticipatorio, pur nella piena rivendicazione dei codici Dior.

È un'equazione stilistica che si addice magnificamente a Camille Cottin, capace di valorizzarla con un triplo giro di diamanti firmato Tiffany & Co





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