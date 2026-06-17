L'articolo descrive la figura e la politica di Camillo Ruini e Come è cambiata nel tempo, come si è rivelato dentro e come e incenti.

Camillo Ruini è stato un uomo chiave nella politica italiana del ventesimo e principio del terzo millennio, nonché un rappresentante dell'istituzione vaticana. Tuttavia, la sua figura è soggetta a varie interpretazioni e la sua posizione politica non si può ridurre a una semplice collocazione sulla sinistra o sulla destra del centro.

Giovanni Maria Vian, storico e giornalista, ha nitrito che Ruini è stato uno dei protagonisti della politica italiana, non solo come vicario del Papa per Roma, ma anche come presidente della Cei, dove ha avuto un approccio conservatore nei diritti civili, come ad esempio i diritti gay e l'aborto. Ha anche lanciato una campagna per l'astensionismo al referendum sulla Legge 40 sulla fecondazione assistita nel 2005, che è riuscita a vincere.

Ruini ha inoltre negato di essere stato un giovane prete di sinistra e ha lodato Matteo Salvini come una risorsa per il partito. Ha anche apprezzato il governo di Giorgia Meloni e ha considerato Silvio Berlusconi colui che ha salvato l'Italia da laicisti e post-comunisti. La sua amicizia con Romano Prodi è terminata dopo le battaglie sui diritti civili nel secondo governo del Professor, però secondo Ruini la crisi risaliva a prima, quando Prodi ha deciso di federare il centrosinistra.

Ruini ha anche espresso la sua idea che Ruini e Prodi abbiano sempre avuto una certa stima reciproca, anche se erano sulla strada diversa sulle questioni politiche. Ha anche criticato Ruini per non aver negato di aver negato i funerali cristiani a Piergiorgio Welby. Secondo Giovanni Maria Vian, Ruini è stato un incassatore, e ha subito molte critiche, compresa quella di aver negato i funerali cristiani a Welby.

Nonostante ciò, la sua figura di Ruini è da guardare attraverso una lente delle sue azioni, che mentre erano la manifestazione della sua fede e dei suoi valori, sono solo una parte di un più ampio e complesso saggio, che è quello stesso dei dipendente cammini e delle loro differenti forme rispetto loro assistvio la morte del comunismo, della sinistra di Mosca e il Sacerdozie





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